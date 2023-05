No ha tenido especial protagonismo Leo Sequeira en estos meses de competición, desde que el argentino aterrizara en Oviedo en el pasado mercado de invierno, pero él se muestra feliz en la capital del Principado. Alabado por Cervera y empleado como refresco en las segundas partes, el argentino saca una lectura amable de su situación en el fútbol español y pide que su periplo no se termine aquí, que tenga más recorrido. “Estoy muy a gusto en Oviedo, y lo principal ahora es terminar bien la temporada. No he podido jugar todo lo que me gustaría estos meses, pero siempre es bueno estar a disposición del entrenador cuando este lo necesite. Lo que tengo que hacer es salir y aportar en lo que pueda siempre que sea necesario. Quiero terminar de la mejor manera y me gustaría seguir en el Real Oviedo. Todavía no he hablado nada con el club, pero tengo la ilusión de poder continuar aquí".

