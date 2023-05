Racing de Santander y Levante serán las últimas paradas en una temporada irregular del Oviedo que, sin embargo, encara su recta final con un sabor dulce por la última racha. En los despachos ya se perfila la próxima temporada y en esa planificación tendrá un papel importante Álvaro Cervera, en contacto directo con la dirección deportiva. Preguntado por el objetivo de la temporada que viene, el técnico aprovechó para hablar de lo que le gustaría en su plantilla: “Creo que hay que cambiar algunas cosas. Hay cosas que sí tenemos, como una defensa sólida, pero tenemos que dar algún toque al medio y nuevos matices arriba, porque no las tenemos. ¿Luchas por otras cosas? Es un debate larguísimo, es demasiado pronto para afrontarlo. No es tan sencillo como decir sí o no”.

Al cántabro se le preguntó por su opinión sobre Sebas Moyano, extremo que termina en junio su contrato con el Lugo y que está cerca de convertirse en el primer fichaje de la próxima temporada. Tiene una oferta del Oviedo, además de una del Cartagena, y responderá la semana que viene. “No estoy al tanto de la actualidad… Sebas Moyano es un jugador que el club cree que puede ser útil y vamos de la mano. Si viene, intentaremos sacarle rendimiento. A mí me valen la mayoría de los jugadores, lo que no sé es si a ellos les vale lo que yo les voy a pedir. Muchas veces no puedes elegir y tienes que sacar partido a los que vienen. Hay gente que la fichas y no se acomoda. Pero no soy exigente a priori”, expuso el entrenador azul.