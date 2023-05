¿Una plantilla con alternativas o una más corta con ayuda del filial? La duda en el futuro proyecto del Oviedo

En una decisión algo sorprendente, el Oviedo salió del pasado mercado de invierno con 27 futbolistas a las órdenes de Cervera. Las 25 fichas profesionales estaban ocupadas y Moro y Masca acudían diariamente con los mayores con dorsal del filial. La elevada cifra sirvió para amortiguar las terribles consecuencias de la plaga de lesiones que sufrió el conjunto azul durante todo el curso, una maldición inusual. El desarrollo del campeonato ha demostrado que la medida fue acertada y que Cervera ha encontrado un amplio abanico de soluciones a cada bache en el camino. Pero ahora, de cara al proyecto que se proyecta para la próxima temporada, vuelve a planear la cuestión: ¿Mejor una plantilla amplia para cubrir los imprevistos o una corta en la que no haya tantos futbolistas fuera de foco?

Ayer, Cervera dio su opinión sobre el debate al que no solo se enfrenta el Oviedo, sino la mayoría de conjuntos de Segunda División. "Mi ideal, que no es que sea la verdad absoluta, y lo que a mí me gusta es contar con plantillas cortas y que estas estén apoyadas por el filial", explicó el entrenador como aproximación al terreno. "Luego, al club le interesará que la plantilla sea más larga o no. Pero a mí me gusta que sean plantillas cortas, que están disponible todos los jugadores y que todos tengan su papel en el equipo. Y cuando haya problemas echar mano de gente de la casa".

La teoría de Cervera choca frontalmente con lo que se ha visto este curso, en el que el Oviedo ha alineado a 34 futbolistas en la Liga. Solo hay tres equipos que superen la cifra: Ibiza, Málaga y Lugo, todos ellos con 35.

Hay varios factores que explican el elevado número. El más evidente, las lesiones. Pero hay más. Los problemas de resultados a lo largo de la temporada, con la excepción de un final brillante, ha llevado a Bolo y Cervera a buscar diferentes soluciones en todas las líneas. Además, el mercado de invierno fue intenso, con la llegada de cinco nuevos futbolistas (Juanfran, Camarasa, Moro, Sequeira y Vallejo). Por último, hay que sumar el paso delante de algunos chicos del filial (Bretones, Mángel, Yayo y Masca) y la alineación ocasional de algunos de ellos (Sesé y Enol).

Ahora, será la dirección deportiva la que decida si mantener la apuesta por una plantilla amplia, que apure las fichas profesionales, o si prefiere acortar las alternativas, tal y como le gusta a su entrenador. Para los técnicos, un plantel con demasiados efectivos puede provocar problemas de vestuario entre los que no están disfrutando de minutos. De ahí que muchos entrenadores, no solo Cervera, traten de alejarse de esa práctica.

En todo caso, parece evidente que también influirán de forma decisiva las opciones que ofrezca el mercado. El club marca unas líneas maestras, unas prioridades, pero luego aparecen oportunidades de mercado que no pueden dejarse escapar.

En cuanto a los perfiles deseados, ayer Cervera no quiso desvelar dónde buscará el club los refuerzos, pero sí dejó algunas pistas, evidentes por otra parte si se atiende a los futbolistas que tiene contrato más allá del 30 de junio. "Creo que hay que cambiar algunas cosas", argumentó Cervera, "hay cosas que sí las tenemos, por ejemplo una defensa sólida, pero debemos dar un toque al medio y algún matiz arriba. ¿Luchar por otras cosas? Es un debate larguísimo, es demasiado pronto para afrontarlo. No es tan sencillo como decir sí o no".

Incluso el técnico se refirió a la posibilidad de incorporar a Sebas Moyano, extremo del Lugo que queda libre en junio. El Oviedo le ha trasladado una oferta y el futbolista responderá la semana que viene: "Es un jugador que el club cree que puede ser útil y vamos de la mano. Si viene, intentaremos sacarle rendimiento. A mí me valen la mayoría de los jugadores, lo que no sé es si a ellos les vale lo que yo les voy a pedir. Muchas veces no puedes elegir y tienes que sacar partido a los que vienen. Hay gente que la fichas y no se acomoda. Pero no soy exigente a priori". Cervera no quiso mojarse en cambio sobre Borja Bastón: "No sé qué pasará. Veremos al final de temporada. Hay contratos que no conozco en su totalidad".