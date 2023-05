Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, valoró la victoria de su equipo de este domingo ante el Racing (1-0) en el Tartiere, que coloca a los azules séptimos a falta de un encuentro para acabar la competición doméstica. Estas fueron las declaraciones del preparador oviedista.

Análisis

"Queríamos despedirnos en casa intentando ganar y lo hicimos. No jugamos bien y estuvimos...No bastante mal, pero con el balón...Tuvimos la suerte de meter una, tuvimos varias ocasiones y ganamos el partido. No hay que estar contento con el juego que hicimos hoy. No sé si sirve analizar un partido en el que no te juegas casi nada, yo saco alguna conclusión. El partido no me ha gustado, pero hemos ganado".

"Hemos estado bien al final en este tramo de Liga. El Racing mereció algo más. El final de Liga no es una lástima, estamos equivocados en alguna cosa. Este equipo empezó a hacer muchas cosas bien y pocas mal, antes no. Seguimos haciendo cosas que no debemos y por eso pasa lo que pasa. Tal y como se había puesto, teníamos que decidir en una contra y no lo hicimos. Perdemos el balón muy fácil. Son cosas que intentarán cambiar, pero el séptimo puesto no es una lástima, es un gran puesto".

Borja Bastón, Leo Sequeira y la desesperación de Cervera

"Jugar de delantero en este equipo es complicado, no somos un conjunto virtuoso. Hoy estuvieron bien los dos, hasta que vi que físicamente no estaban bien. Estuve algo desgañitado porque veía cosas que no me gustan. Yo nunca pido a un jugador que haga cosas que no pueda hacer. A veces veo que intentamos cosas que no nos viene bien. No somos un equipo de posesión, para tener la pelota necesitas tener 8 que sepan tenerla. A veces queremos ir a donde no queremos ir y nos creamos problemas. Si alguien ve los partidos, que vea las veces en las que el Racing nos hace peligro, que es tras perdida nuestra. Perder la pelota, para mí, no es habitual. Fallar sí, pero perderla como forma habitual no está en mi fútbol. A veces perdemos el balón en situaciones donde el equipo contrario se aprovecha".

Raúl Moro y Obeng

"Raúl está contento, ha encontrado un equipo donde puede brillar. Intentamos dejarlo en unos contra unos y contraataques. Yo estoy contento respecto al jugador que me encontré y al que es ahora. De lo de Obeng no puedo opinar, está en otro equipo y salió".

"Estaría encantado de que siguiese Moro, es el prototipo de jugador que busco para mis equipos en banda. Rápido y veloces. Me gusta ese tipo de jugador, es peligroso y además es un jugador excepcional".

Los números de Cervera

"No los tengo controlados, pero sé que estamos bien. Llevo mucho tiempo entrenando en Segunda y sé lo que es esta categoría, lo que no quiere decir que sea peor o mejor. Es una categoría de aciertos, pero también de muchos errores. Hemos dado un salto de puntuación. En Primera no es lo mismo, porque hay muchos buenos jugadores. Pero en Segunda, defendiendo bien y estando ordenados. Esto sigue siendo igual, pero no podemos pensar que esto es la realidad. Si vamos con esto el año que viene que nadie piense que vamos a quedar cuartos".