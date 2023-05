Cervera prepara cambios en el equipo para premiar a algunos jugadores: este es el posible once ante el Racing

Cervera ya lo ha advertido, premiará el esfuerzo de algunos futbolistas aunque no regalará minutos sin motivo. Así se plantea el técnico el penúltimo encuentro en de Liga, la despedida del Tartiere. Veteranos como Juanfran o Pomares, que no han tenido mucho protagonismo en las últimas semanas, podrían gozar por fin de su oportunidad en el once inicial.

Además, el cántabro deberá solventar la baja de Luismi, con algunos problemas físicos durante la semana y con el que se prefiere no arriesgar. Tampoco está en la lista Koba, que ya ha dicho adiós a la temporada, por lesión, y a su irregular paso por el club azul, A cambio, el Oviedo recupera a David Costas, cumplida su sanción. El once elegido por Cervera podría ser el formado por Nadal; Juanfran, Costas, Calvo, Pomares; Moro, Mángel, Camarasa, Rama; Vallejo y Enrich. Completan la lista: Braat, Lucas. Luengo, Bretones, Yayo, Borja Sánchez, Flores, Sequeira, Masca y Bastón.