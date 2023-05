Un partido con sabor a despedida: 8 jugadores de la lista de Cervera no tienen contrato asegurado

La jornada será especial para varios futbolistas. Por ejemplo para Tomeu Nadal, que ya sabe que el Oviedo no cuenta con él la próxima temporada y tiene muy cerca el acuerdo con el Tenerife. Y como él, todos los que no tienen contrato asegurado. Será incierta para otros jugadores. Como Bastón y Borja Sánchez. Tienen contrato en vigor, pero cuentan con la opción de salir a México. Aún no saben si será su última actuación en el Tartiere. Y, además, supondrá un agradable reencuentro para tres integrantes del Racing que hasta hace poco defendieron los colores del Oviedo. Sobre todo para Sangalli, que fue carbayón hasta enero, pero también para Pombo y Matheus.

Empezamos por las despedidas. Hasta ocho futbolistas incluidos por Cervera en su lista de 21 nombres no cuentan con vinculación más allá del 30 de junio. Se trata de Tomeu Nadal, Juanfran Moreno, Camarasa, Raúl Moro, Marcelo Flores, Sequeira, Enrich y Vallejo. No quiere decir que ninguno de ellos vaya a continuar. De hecho, la idea del club es que Camarasa y Enrich continúen vistiendo de azul, aunque no serán operaciones sencillas. Con Sequeira aún no se ha tomado ninguna decisión, mientras que la posible continuidad de Vallejo parece muy complicada hoy por hoy. Los casos más claros de no continuidad son los de Nadal, Juanfran y Marcelo Flores. El resto de citados para el choque de hoy tienen estipulado por contrato que serán jugadores azules el próximo curso. Pero hay dos casos especiales. Tanto Borja Bastón como Borja Sánchez tienen en su contrato una cláusula por la que podrían salir rumbo al fútbol mexicano a final de curso. Pachuca y León, otros dos equipos del grupo empresarial que es dueño del Oviedo, serían sus destinos respectivamente. Pero los futbolistas aún no han tomado ningún tipo de decisión al respecto y se mantendrá la incertidumbre en las próximas semanas. Y está otro supuesto diferente dentro de la plantilla carbayona. El de Masca. El luso, con ficha del filial esta campaña, puede ser renovado por el Oviedo de forma unilateral antes de mediados de junio, y pasaría directamente a tener dorsal del primer equipo por los dos próximos cursos. La entidad carbayona parece dispuesta a apostar por el atacante y Cervera ya ha dado el visto bueno a su continuidad de cara a la temporada que viene. Para el resto de hombres en la convocatoria, diez, la cita tiene menos importancia, al menos a priori, porque no se descarta que alguno pueda salir si llega alguna oferta que satisfaga tanto al club como al futbolista en cuestión. También está otro punto de vista. El de los visitantes. A las órdenes de José Alberto juegan los que fueron futbolistas azules el pasado curso Matheus y Pombo. Más bagaje en Oviedo tiene Marco Sangalli, que regresa al Carlos Tartiere después de que el pasado enero pusiera fin a tres años y medio como extremo del Oviedo.