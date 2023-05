Quentin Braat volvió a la titularidad ante el Racing y fue decisivo: salvó al menos tres goles del rival. El meta galo regresó a su portería, la del Oviedo en el Tartiere, tras dos suplencias consecutivas. Una especialmente sonora: la del derbi. "Antes de recibir al Zaragoza me dijeron que jugaría Tomeu y no hay problema, yo estuve en esa situación. El derbi todo el mundo lo quiere jugar y fue difícil no jugar en El Molinón", aseguró el francés tras el partido, en una comparecencia en la que se reivindicó. "Fue un partido bueno. Hace tres meses dije que tenía que ser más decisivo y eso es lo que he hecho hoy (por ayer)", recalco. En su discurso también hubo cierta autocrítica. "No fue mi mejor partido porque el juego de pies fue muy malo. Hice las paradas que tenía que hacer", indicó el francés, optimista respecto al futuro. "Es una pena que se acabe LaLiga, somos séptimos y queremos acabar ahí. Estamos en una buena dinámica y pienso que vamos a seguir así la próxima temporada para intentar ascender", indicó tras el encuentro.

Reencuentros sobre el césped El partido ante el Racing tuvo también un componente emotivo, con la vuelta de Sangalli, Pombo y Matheus, exjugadores azules. El donostiarra, titular, se llevó una gran ovación cuando fue sustituido. Pombo, uno de los mejores, también se llevó aplausos y Matheus entró en la segunda mitad y casi mete un gol.