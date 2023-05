A pesar de la derrota, José Alberto López mostró su satisfacción por el papel de sus pupilos en un partido en el que pelearon el empate hasta el final. «Estoy orgulloso de la plantilla que tenemos y del partido que hicimos. Tuvimos ocasiones y llevamos el control del partido. Nos faltaron centímetros para defender el gol del Oviedo y profundidad en algunos centros laterales. El equipo ha estado a un nivel próximo al que me gusta, lo único que no me ha gustado ha sido perder», explicó el asturiano al término del choque.

Para el técnico del Racing, «los mejores del Oviedo probablemente han sido los centrales y el portero, eso es porque nosotros generamos ocasiones de gol. Nos faltó acierto, es raro que nuestro equipo se vaya con el marcador a cero. Pero los merecimientos sirven de poco». Y también ensalzó el papel del exovieidista Pombo, que rozó el gol en varias ocasiones durante el partido: «El de Pombo ha sido de sus mejores partidos, aunque al final no las enchufó».