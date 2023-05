El Oviedo ya está inmerso en plena planificación del curso que viene desde hace semanas, una vez que consiguió la permanencia y el entrenador Álvaro Cervera renovó por dos temporadas. En la dirección deportiva hay muchos frentes de trabajo y uno de ellos es la delantera. La continuidad de Bastón y Enrich no está garantizada. El primero de ellos tiene una cláusula para irse a jugar a México y el segundo finaliza contrato, aunque el Oviedo quiere que siga. Hay un tercero con el futuro abierto: Samuel Obeng, cedido en el Huesca de Ziganda desde el mercado de invierno.

El delantero ghanés finaliza la citada cesión en junio y tiene contrato en vigor con el Oviedo por una temporada más. Sin embargo, ninguna de las dos partes está por la labor de que Obeng regrese, aunque ningún escenario se puede descartar y todo lo marcará el mercado. El Huesca quiere que el africano siga, pero para eso deberá apostar por un traspaso. Cada uno tiene su punto de vista.

Así lo ve Obeng

El ariete, que consiguió cinco goles con el Huesca, habló esta semana sobre su futuro. “De momento no sé nada más allá de que soy jugador del Oviedo y luego durante el verano se dará lo que tenga que ser. No he hablado de nada con el Huesca y en principio tengo que volver en la pretemporada con el Oviedo", dijo. “Vine a Huesca a reencontrarme conmigo mismo y en busca de minutos y me he sentido muy a gusto". El delantero, en principio, vería con buenos ojos continuar con Ziganda en Huesca. El Cuco es algo así como su padre deportivo y el técnico con el que mejor ha rendido.

Así lo ve el Oviedo

La posición del club azul respecto a Obeng no ha variado. La intención es buscar un traspaso y hacer caja por el delantero. Hay un factor clave en la historia: la relación entre los rectores del club y el ariete salió muy tocada tras su marcha. En el club molestó lo que los directivos entendieron como malas formas del delantero al exigir su salida. Obeng contaba para Cervera y también para la dirección deportiva y hasta ese momento la relación no era mala, pero saltó por los aires tras su adiós. Lo ideal para la entidad sería que llegase pronto una oferta por el delantero para así hacer caja. La cláusula del delantero es de cinco millones de euros, pero el Oviedo le dejaría marchar por una cantidad muy inferior.