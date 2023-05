Una racha para lucir en el presente y para soñar con el futuro: la fórmula de Cervera sigue al alza

Aunque al final del partido Cervera se quejara del juego de los suyos, la exigencia por bandera, el triunfo ante el Racing de Santander sirvió para corroborar algunas cosas. Que ahora todo sale de cara, esa es la más evidente. Pero también que el equipo funciona. Que Cervera ha logrado transmitir una idea de juego que ha calado en el equipo y sirve para lograr resultados. Independientemente de quién esté sobre el terreno de juego.

Contra el Racing tocó revolución en el once. Cervera lo había anunciado: era un equipo que premiaba más cosas que lo simplemente futbolístico. Un equipo competitivo, con algunos premios a ciertos futbolistas. A pesar de los numerosos cambios en todas las líneas, el asunto salió muy parecido a otras ocasiones. Braat, Costas, Pomares, Mángel, Borja Sánchez, Borja Bastón y Sequeira se colaron en el once y el Oviedo no se resintió.

Porque fue un equipo parecido al que en las últimas semanas gana por inercia. Con los defectos vistos en anteriores ocasiones, sobre todo los referidos a la fase ofensiva, pero con virtudes que se repiten cada semana. Independientemente de quién juegue, el Oviedo es duro para los rivales, Es incómodo, áspero y su defensa suele imponerse en los duelos. Esta vez el portero, Braat, tuvo más trabajo que de costumbre, pero su acierto y algo de fortuna, sobre todo en el larguero de Matheus, logró dejar intacta la maravillosa racha que ahora empuja a los de Cervera a la séptima plaza a falta de una semana para que finalice la competición.

El epílogo, brillante, es un motivo de orgullo presente pero también una invitación para el optimismo futuro. Pocos equipos están en condiciones de sumar 19 puntos sobre 21 en juego. Son datos que invitan a soñar. Quizás por eso, por ese riesgo a la euforia general, Cervera calmó las aguas al final del choque.

Defendió el técnico que nadie esperara un Oviedo arrollador la temporada que viene en las mismas circunstancias. Su sentencia tiene que ver con un baño de realidad en la misma línea de lo que se ha acostumbrado a decir desde su llegada, pero parece también una estrategia preconcebida de cara al proyecto que viene.

En ese sentido, Cervera ha mantenido un discurso coherente desde su llegada, crítico con el equipo incluso en los mejores momentos y tratando de mantener los pies en el suelo. Parece temer el técnico que la exigencia se eleve de primeras de cara a la próxima campaña.

El choque ante el Levante dará paso al tiempo de confección de la plantilla, con la ventaja para el Oviedo de contar con una base ya trabajada por el técnico con contrato en vigor. Pero los últimos meses dejan claro que el equipo azul tiene una hoja de ruta marcada y esta funciona cuando todos los elementos entienden las consignas de su director de orquesta. Sea quien sea el elegido para plasmar era idea sobre el verde.