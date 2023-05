Abel Bretones, lateral izquierdo del Oviedo, valoró esta mañana la actualidad azul en El Requexón antes del primer entrenamiento de la semana. El equipo carbayón ya prepara el último duelo del curso, el sábado ante el Levante. Estas fueron las declaraciones del jugador oviedista, uno de los grandes destacados de la campaña y que recibió el premio a mejor jugador oviedista del curso que da la afición con sus votos en redes sociales.

Valoración del curso para Bretones

"No me lo esperaba, empecé en pretemporada y fui entrando en la dinámica del primer equipo. Con trabajo se pueden conseguir grandes éxitos. Con el paso de los minutos vas sacando tu mejor rendimiento. Creo que he mejorado el tema defensivo".

El futuro

"Tengo contrato aquí, estoy muy contento y soy de aquí. Repito: estoy contento. En esta dinámica se nos queda corta la temporada, la siguiente trataremos de hacerlo lo mejor posible y conseguir grandes cosas. Tengo contrato, y lo que tengan que hablar que lo hagan con mi representante. Estoy centrado en el Oviedo".

El partido ante el Levante

"Siempre entrenamos de la misma manera, estando salvados o no. Iremos a competir y hacerlo lo mejor posible. Ellos saldrán a por todas y nosotros tenemos que salir a ganar".

Valoración de la temporada

"En la temporada hubo altibajos, cuando llegó el míster hubo una buena racha, luego otra mala y ahora otra buena. Es una buena que se acabe ahora. Que diga el míster que está contento es bueno, estoy muy agradecido que diga eso de la posición de lateral izquierdo".