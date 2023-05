Hay vida más allá del césped: A pesar de todo, “Oviedo será inolvidable para Marcelo”

Rubén Flores, el patriarca, el que cuida de la carrera de sus tres hijos futbolistas y cuenta con la ventaja de conocer el terreno que pisa por su pasado como futbolista, tiene preparada una analogía para explicar la experiencia de su hijo varón en Oviedo.

–A Marcelo había que sacarlo de su ambiente y meterlo en la jungla con animales salvajes para ver si salía vivo. ¡Y de Oviedo sale más que vivo!

El mexicano Rubén Flores fue futbolista, también entrenador, y ahora ejerce en una agencia de representación. También supervisa de cerca la carrera de sus hijos. Tiene tres y los tres son futbolistas. Marcelo, de 19 años, ha jugado esta temporada cedido por el Arsenal en el Real Oviedo. Tatiana, de 17, lo ha hecho en el Oviedo Femenino a préstamo por el Chelsea. La mayor, Silvana, tiene 21 años y juega para Rayadas de Monterrey. Él mejor que nadie puede desgranar cómo es el día a día de un futbolista que no ha entrado demasiado en los planes de los técnicos.

Primer matiz. Para Rubén, la temporada es un éxito. "Marcelo ha jugado 15 partidos en el fútbol profesional. ¿Cuántos juveniles pueden decir lo mismo?", argumenta. Sí reconoce que la llegada de su hijo "generó unas expectativas superiores a la realidad. Quizás no se gestionó como debería. Marcelo no es Messi". Pero el saldo, en todo caso, es positivo: "Se ha desarrollado como futbolista, pero también psicológicamente y en la esfera personal. Es una experiencia maravillosa para un chico de 19 años. Oviedo será inolvidable para Marcelo".

Rubén lo sabe porque lo ha vivido de cerca. Cuando se cerró la cesión, el padre le acompañó los primeros días por la ciudad hasta que encontrara piso. La idea era regresar a Londres. Lo que vio le gustó tanto que lo tuvo claro: "Llamé a mi mujer, Susan (Dorrell, canadiense ella) y le dije: ‘Ven para acá. Tienes que ver esto". Así que Rubén y Susan se instalaron con Marcelo en un piso en el edificio de la jirafa, en la calle Pelayo. Semanas después se sumó Tatiana, para jugar en el Oviedo Femenino. Al cuadro familiar al que sumarle los tres perros, tres boxers, a los que sus nombres delatan la pasión que se vive en casa: Messi, Zizou y Dinho. El primero, el que honra con su nombre al astro argentino, falleció hace un mes a los 13 años.

Marcelo, el estudiante y "gamer"

Al futbolista se le ha podido ver en los entrenamientos y, en menos ocasiones de las que desearía, en los partidos. Pero hay un chaval detrás de esa imagen. Un Marcelo "hogareño, que no le gusta salir" y que "ha crecido en lo personal una barbaridad este año". Todo según la visión de su padre. Y, ¿qué hace un chaval de 19 años, famoso y con un sueldo inusual a su edad cuando no está con la pelota? "No es muy diferente a cualquier chico de su edad", remarca su padre.

Como tantos otros, se está formando académicamente. El Arsenal cuida de forma pormenorizada la educación de sus futbolistas. "En los dos últimos años ha hecho un ‘BTech course’ (Bachelor of technology) que, una vez completado, te permite el acceso a la Universidad", cuenta Rubén. En Londres acudía dos horas al día a clases. Aquí, ha seguido con la formación online, con un curso de diseño informático. "Una de las prácticas la cumplía en el ‘Minecraft’ (un juego de construcción que fomenta la creatividad)", cuenta.

Ahí enlaza con una de las pasiones de Marcelo, los videojuegos. "En su habitación tiene dos monitores, el mac, el Ipad… Como ‘gamer’ es muy creativo, como en el campo". El FIFA es su juego favorito, además de ver fútbol, cualquier liga que se tercie: "Tiene un conocimiento muy amplio de los futbolistas. Le veo en un futuro como director deportivo".

Alimentación, físico: una vida profesional

Marcelo es algo así como un futbolista programado para ser profesional. Al menos su día a día va encaminado hacia ese fin. Sigue a rajatabla los planes físicos y, un ejemplo, cumple pormenorizadamente con el menú que le manda el Arsenal. Susan se encarga de cocinar y él de cumplir con las seis comidas diarias. En El Requexón, sus compañeros bromean con el tupper de carbohidratos con proteínas que ingiere al acabar cada sesión. Puntual como pocos, también ha llamado la atención su profesionalidad.

Tatiana y su espera por jugar

La experiencia en Oviedo ha sido doble para los Flores, con Tatiana en el femenino. Su incorporación no fue sencilla, por un problema con su licencia. Pero la familia se lo tomó con naturalidad. "Tenía 16 años cuando llegó y sabíamos que había trámites que llevarían tiempo, así que no nos desesperamos", comenta Rubén.

La delantera pudo disputar la segunda vuelta y, aunque contribuyó con algunos goles, no pudo frenar el descenso. "Es el mismo caso que Marcelo: la experiencia va más allá del fútbol. Ha aprendido mucho", defiende su progenitor. Ella también ha mantenido su formación con un curso online sufragado por el Chelsea. Rubén apunta: "Tatiana es una estudiante más constante que Marcelo. A él le cuesta más".

A la foto familiar en Oviedo solo le falta una integrante. Silvana, la mayor, juega en la liga mexicana. ¿Cómo llevan los padres tener a una de los suyos fuera? "Silvana también ha seguido un proceso. Pero entendemos que con su experiencia ya estaba preparada para estar sola. Como le sucederá muy pronto a Marcelo y Tatiana", se justifica el padre de familia.

"Marcelo tiene una calidad incuestionable. Va a ser futbolista. Quien no lo vea es que es ciego". Rubén Flores - Padre del futbolista

¿Futuro en México?

Tras la finalización de la temporada, Marcelo regresa a la disciplina del Arsenal, que decidirá qué hace con él. Se habla en algunos medios de una posible cesión a un conjunto mexicano. Rubén no quiere desvelar nada, pero sí deja claro que el conjunto inglés mantiene la fe ciega en el chico. El seguimiento este año ha sido exhaustivo, pone como ejemplo. "El Arsenal ha estado en contacto todas las semanas con él. La nutricionista, el psicólogo, el preparador físico... Todos han mantenido el contacto con él y han estado pendientes".

Tocará seguir creciendo en otro lugar, pero echarán de menos Oviedo, sus paseos por el Parque San Francisco con los perros y por el centro. "Es una ciudad preciosa, una chulada", dice Rubén, que no tiene ninguna duda sobre el futuro que le espera a su hijo: "Marcelo tiene una calidad incuestionable. Va a ser futbolista. Quien no lo vea es que es ciego".