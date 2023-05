El Oviedo comenzó esta mañana a preparar el último duelo liguero ante el Levante de este sábado. Los azules, que van los séptimos clasificados, acuden sin nada en juego, con el objetivo de poder mantener dicha plaza. El Levante se juega el ascenso. Con ese panorama, en el Oviedo se respira mucha tranquilidad, aunque Cervera no rebaja la intensidad en los entrenamientos. En la sesión de esta mañana, en la que no estuvieron ni Luismi ni Viti, que no jugarán en Valencia, el técnico dirigió un entrenamiento con muchos juegos de balón.

Al final del entrenamiento acudieron varios pesos pesados del club. Estuvieron Agustín Lleida, director general; Roberto Suárez, director deportivo, y César Martín, responsable de relaciones institucionales. La plantilla, por otro lado, tiene este miércoles la comida de despedida del curso, una cita a la que también acudirá el Vetusta.