Otro paso de Pachuca que le diferencia de Carso: el lavado de cara del Tartiere

El Estadio Hidalgo de Pachuca tiene capacidad para 30.000 espectadores, similar al Carlos Tartiere, pero es un ente mucho más vivo: cuenta con restaurantes en sus instalaciones, museo y hasta una capilla. En cada conversación sobre el Carlos Tartiere, Jesús Martínez suele referirse a ese recinto como ejemplo a seguir, como un paso de cara al futuro. Y ahora, con el anuncio de las primeras reformas en el estadio municipal ovetense, Martínez y sus hombres empiezan a dar forma a un cambio progresivo que convertirá al Tartiere en un estadio adaptado a los tiempos que corren.

Con la finalización del campeonato liguero, se acelerará en diversos sectores. Se colocarán dos nuevos videomarcadores (que llevan un par de meses en el estadio pero aún no se han instalado) en los fondos del estadio, se llevará a cabo la adaptación a la llamada "U Televisiva", se seguirá instalando el nuevo sistema de iluminación con tecnología led y se producirá un cambio en la megafonía con 16 nuevos equipos que se ubicarán en el techo.

La previsión es que el grueso de las actuaciones finalice en un par de meses, a tiempo para el primer partido de Liga de la temporada 2023/24. El cambio de iluminación ya está en marcha y en las próximas semanas se cambiará todo el sistema.

Paralelamente, habrá mejoras en el césped. Se quitará el tepe, aunque no de forma completa, si no solo la parte de arriba. "Lo que buscamos es cumplir con el reglamento de La Liga y mejorar la experiencia de venir al Tartiere", explicó Hugo Rodríguez, responsable de instalaciones. "Queremos que el estadio tenga comodidad más allá de los partidos", recalcó. Además, hay más propuestas sobre la mesa: mejoras en los palcos vips y en la zona de los minusválidos, aunque no hay nada cerrado.

Diferencias con Carso

Al Carlos Tartiere le esperan ahora unos cambios que harán de la experiencia mucho más productiva. Ese concepto, el de "experiencia", es la que busca Pachuca en un fiel reflejo del deporte americano que lleva unos años extendiéndose en el fútbol de primer nivel.

Los mexicanos se distancian así de sus predecesores en el dominio del club. El Grupo Carso centró todos sus esfuerzos en reforzar la plantilla. Quería Arturo Elías lograr el ascenso cuanto antes. Pero en su intento (con la disminución de la deuda hasta erradicarla y apoyo económico para ampliar los topes salariales), los hombres de Slim apenas se lanzaron hacia inversiones en las infraestructuras del club.

En menos de un año en el Oviedo, Pachuca, que también inyectó dinero para poder reforzar el equipo el pasado verano, ha apostado con firmeza por la construcción de una nueva ciudad y, ahora, la reforma del estadio.