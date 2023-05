Álvaro Cervera concedió esta mañana su primera entrevista tras renovar con el Oviedo a LA NUEVA ESPAÑA. El técnico habló sobre todos los temas de actualidad del club: fichajes, renovaciones, o nombres propios como Borja Sánchez o Camarasa. También se extendió hablando sobre su relación con el Grupo Pachuca. "El año que viene quiero un equipo con las ideas muy claras, con la mayoría de jugadores de acuerdo con esa idea y que eso nos lleve a conseguir resultados. Esa es mi misión", aseguró el entrenador, dando las primeras pinceladas deportivas del nuevo proyecto

Sobre el futuro de Camarasa, dijo que "es una cuestión de él, de lo que él quiera. Hicimos una apuesta arriesgada y él aquí está bien, pero entiendo que tenga miras hacia arriba. Dicho esto: hay algo que no me gusta, y no lo digo por Camarasa. Lo que no haría nunca, y aquí ha pasado, es mirar una salida y si no me sale volver. En el Oviedo puede pasar y si me lo dicen, tragaré. Pero a Álvaro Cervera le cuesta, en el fútbol y en la vida", aseguró el entrenador. La entrevista completa puede leerse mañana, en papel y en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA.