Lafuente, el hombre de los quince ascensos

Como no hay registros individualizados, es imposible de contrastar. Pero parece poco probable que alguien en el fútbol regional asturiano haya logrado 15 ascensos de categoría. Es la marca que Héctor Lafuente (Oviedo, 1978) luce con orgullo. Tanto,que en la fiesta de celebración de su último éxito, este con el Rosal, sale en la foto acompañado de dos globos, con el 1 y el 5. Es ya, a sus 45 años, un histórico del fútbol regional y él amenaza con más: "Me había planteado dejarlo, pero ahora sé que voy a seguir mientras el cuerpo aguante".

Al propio protagonista le cuesta recordar todos sus entorchados. Todo empezó con el Universidad de Oviedo B. con el que subió a Primera Regional y, después, a Preferente. Iñaki Artabe y Janko Jankovic fueron sus primeros maestros en el arte de ascender. A partir de ahí, el ascensor como forma de vida. Siempre a Primera regional (ahora Segunda RFFPA) y Preferente (sustituida por Primera RFFPA): Llanera, Masaveu, San Claudio, Oviedo B (dos seguidos), Oviedo 06, Juventud Estadio, Juvencia, Rosal, Covadonga B, Europa, La Manjoya y, de nuevo, Rosal.

¿La clave? No perderse un entrenamiento, regatear a las lesiones (solo una rotura de peroné cuando militaba en el Estadio) y, sobre todo, mantener intacta la ilusión. "Llevo toda la vida jugando al fútbol y es algo que me ayuda a desconectar, que me da la vida", indica Héctor, que es hijo de Manolo Lafuente, el que fuera presidente del Oviedo.

Para quien pudiera pensar que la motivación puede perderse con tanto ascenso, Lafuente puntualiza: "El del Rosal es muy especial". Es un club que, dice, le ha llegado. Entre otras cosas porque en su anterior etapa dobló las funciones para hacer de atacante y presidente del club. "El presidente entonces, Adolfo Casero, dejaba el club y nadie quería asumir el cargo. Me engatusaron y acabé cediendo". Ahí entendió lo duro que es una labor así: "Ahora valoro lo que hace mucha gente en los clubes modestos. Como Pepa (actual presidenta), que tiene un mérito increíble". Lafuente recuerda cómo, para intentar sumar apoyos económicos, se dedicaba a "vender carnets de socio junto a mi amigo Pablín en los bares de noche. Que ahí la gente es más receptiva". Y cierra su recuerdo como "presi" futbolero con una sentencia firme: "¡No lo volvería a hacer en la vida!".

En la actual temporada, Lafuente, que se desenvuelve principalmente en la media punta aunque ha ayudado en todas las posiciones, contribuyó con 9 goles. "La clave fue el grupo. Había un ambiente excepcional. Gente comprometida y que no fallaba a un entrenamiento", explica.

El del Rosal ha sido especialmente celebrado, pero no llega al primer lugar del podio. Ese, defiende Héctor, está asignado a su doble ascenso con el Real Oviedo. "Esa experiencia fue inigualable", relata; "para un oviedista de cuna como yo, haber llevado el brazalete de capitán del Real Oviedo es un orgullo que siempre recordaré". Fue, además, en la etapa en la que el club azul tuvo que prescindir del filial por la crisis económica y Lafuente formó parte del filial en su regreso desde la última categoría del fútbol regional.

La etapa con el Vetusta, como la actual con el Rosal, sobresale en su mochila, y Héctor espera que no se quede ahí la cosa. "Mi idea es buscar equipo en Segunda RFFPA, ya escucho ofertas. Aunque la gente pueda pensar otra cosa, es una categoría que ha mejorado mucho en los últimos años. La de esta temporada ha ofrecido un nivel muy alto", indica.