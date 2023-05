Así se plantea el futuro de Bretones: optimismo en el Oviedo

Probablemente si Abel Bretones pudiese teletransportarse a julio de 2021 no se creería lo sucedido desde entonces. El fútbol y sus destinos. El langreano ha acabado consagrado en el Oviedo en una posición, la de lateral izquierdo, que ni siquiera era la suya, tras empezar el curso en el Vetusta. No solo eso. Bretones, de 22 años, finaliza el curso como el mejor jugador carbayón. Ayer recibió el premio, que dan los aficionados con sus votos en las redes sociales. Para el club, lo de Bretones es "una inesperada sorpresa".

También un melón por abrir. Con la temporada todavía coleando, nadie duda en la entidad carbayona de que el futuro del lateral será uno de los temas a tratar por Agustín Lleida, Roberto Suárez y compañía. En el boceto que Cervera maneja para el curso que viene Bretones es sin duda el lateral izquierdo titular. Siempre y cuando siga en el Oviedo, claro. De momento, la posición del futbolista es clara. "Tengo contrato en el Oviedo y estoy muy contento", dijo ayer el futbolista.

Lo cierto es que Bretones, un chico tranquilo y familiar que reside en La Felguera con sus padres, aunque ya piensa en mudarse a Oviedo, vive completamente abstraído de los cantos de sirena sobre su futuro. Que los hay. La situación es la siguiente: hasta la fecha, no ha llamado a su puerta un equipo con una oferta formal. Sí ha habido numerosos acercamientos, algo menos que una decena de llamadas. Muchas han sido de clubes europeos. El Génova, recordado en Oviedo por aquella inolvidable eliminatoria de la UEFA, fue uno de ellos.

También el Red Bull y el grupo City. Además, al menos un par de equipos españoles también se interesaron por su situación. El lateral no sabe nada de eso, dejando la iniciativa de su futuro a su agente, el asturiano Alfredo Martínez. Él será, en caso de que llegase un equipo dispuesto a apostar por el lateral, el encargado de hablar con el club.

El Oviedo es la otra pata del futuro del lateral. En la entidad hay mucha tranquilidad con este tema. Se considera internamente que el club actuó de forma astuta al renovar al lateral hasta 2026. Aquel fue el último servicio de Tito Blanco como director deportivo, que dejó encauzada la operación. Bretones firmó hasta 2026 con una cláusula de rescisión de tres millones de euros. En caso de traspaso, el Oviedo cobraría íntegramente el dinero al haber finalizado el convenio de acreedores.

Los que tratan a menudo con Bretones no se atreven a vaticinar lo que sucederá, pero hay algo meridianamente claro: el futbolista está agradecido al Oviedo, se siente cómodo con la confianza que le ha dado Cervera y apto para seguir creciendo en el Oviedo.

Luego, el mercado dirá. Mientras tanto, el lateral azul aparenta mucha tranquilidad. "No me lo esperaba, empecé en pretemporada y fui entrando en la dinámica del primer equipo. Con trabajo se pueden conseguir grandes éxitos. Con el paso de los minutos vas sacando tu mejor rendimiento. Creo que he mejorado el tema defensivo", afirmó.