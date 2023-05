Es cierto que nosotros veníamos un poco de invitados a una fiesta que se jugaban varios equipos. Queríamos hacer un partido digno, simplemente. Es una pena haber perdido al final y de esa forma, porque no fue por el juego. Así es el fútbol y ahora a descansar y pensar en el año que viene

El balance, desde que yo estoy, para mí es bueno. Hay que preguntar también que perspectivas tenía el club cuando empezó la temporada. Hemos hecho cosas bien y mal, per conseguimos puntos y sacamos al equipo de abajo. Estuvimos casi siempre mirando hacia abajo. El balance es bueno, pero ahora mirarán lo que hicimos al final el año que viene y tenemos que trabajar con eso

Nosotros sabemos qué tipo de equipo es el Levante. Si lo juegas al uno contra uno tiene futbolistas que marcan diferencias. Venimos nosotros y el otro día el Ibiza y a cualquier equipo le cuesta. Le doy las mismas posibilidades que a los demás. Lo considero un buen equipo. En los play-offs muchas veces no asciende el mejor, si no el que está más tranquilo. El juego no importa mucho.

Cuando pusieron dos puntas empezaron a centrar balones y nos complicaron la vida, o más bien ellos. Así vinieron los goles, tras varios toques de cabeza. La buena o la mala suerte es esa. El partido fue como lo pensábamos al principio.