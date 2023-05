La larga espera de Juanfran

Amante del ciclismo, la segunda vuelta de esta carrera que es la Segunda División se la ha hecho larga a Juanfran Moreno, lateral del Oviedo. Su caso es verdaderamente extraño: llegó al club azul en invierno por petición expresa de Álvaro Cervera y no ha sido titular en ninguna ocasión. Tampoco en las últimas citas, ya sin nada en juego, ha entrado en el once el veterano madrileño, que acaba contrato en junio y no seguirá de azul.

Cervera habló ayer de su caso. "Juanfran vino porque al club le venía bien, Miguelón se quería ir y teníamos que buscar un lateral derecho. Hablé con él y le dije que aquí ya había un lateral y que jugaría lo que tuviese que jugar y aceptó. Hubo un momento en el que le iba a dar entrada y se puso enfermo en Granada. A partir de ahí Lucas volvió a coger nivel. Mañana (por hoy) podría jugar, pero no lo tengo claro", dijo ayer el entrenador oviedista en El Requexón. Juanfran tuvo además el infortunio de un fallo renal grave que sufrió en Granada cuando todo apuntaba que sería titular. Precisamente por forzar, puso en riesgo su salud en un suceso que corrió como la pólvora. En aquel encuentro, entró Luengo. Tras su hospitalización, sufrió además una lesión muscular de la que ya lleva semanas recuperado y listo para poder aportar. Ante el Racing, la semana pasada, todo parecía indicar que partiría de inicio, pero Lucas, que ha protagonizado una gran temporada, fue el elegido. Juanfran, con más de doscientos partidos de experiencia en Primera División, solo ha participado en 22 minutos en dos partidos diferentes. Tiene la vitola de ser el único jugador de la plantilla que no ha sido titular con Cervera. Todos los demás han ido entrando en algún momento determinado. Incluso Marcelo Flores. Su poco bagaje, para alegría del club, no ha supuesto un conflicto interno, siendo Juanfran un veterano muy valorado en el vestuario al crear buen ambiente. En los últimos días estuvo especialmente cerca de Borja Sánchez, arropando al canterano cuando más se habla de su futuro. Su relación con Cervera tampoco es mala, pese a los pocos minutos, y con los dirigentes del club tiene trato continuo, especialmente con Agustín Lleida, director general del club. En la entidad hubo quien temía que un jugador veterano, con experiencia a las espaldas como Juanfran, pudiese ser un problema en caso de no jugar. No ha sido así. Tras el partido de esta noche, Juanfran deberá meditar su futuro. De momento, varios equipos han llamado ya a su puerta, interesados en sus servicios.