El Oviedo dice adiós: una noche de despedidas

Tras varias semanas con marcha corta, derbi al margen, el Oviedo echa el telón a un año que empezó torcido y puede acabar con el equipo azul séptimo, igualando su mejor posición desde el ascenso a Segunda. Quién lo diría en octubre, con el Oviedo en descenso y en plena crisis deportiva. Esta noche, el equipo carbayón dice adiós ante el Levante de viejos conocidos como Femenías y Montiel, que busca una carambola para ascender directo. Lo intentará evitar el Oviedo, en una jornada que apunta a ser de despedidas tras los acontecimientos de los últimos días. Varios jugadores podrían jugar hoy su último partido de azul.

El primero de ellos es Borja Sánchez, sobre el que Cervera se pronunció ayer en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. "No he sido capaz de sacar su mejor versión y el año que viene no va a estar en el Oviedo", recalcó el técnico, un mensaje refrendado después en una rueda de prensa.

Borja Sánchez tiene una cláusula para irse al León, equipo del grupo Pachuca, y su futuro está lejos del Oviedo tras su nula sintonía con Cervera, que planifica un equipo sin el ovetense. La ruta del club sigue siendo la misma. Esta semana, la entidad se reunirá con el futbolista azul para hablar de la temporada. Ayer ya hubo algunos contactos. La cláusula para irse al León no es vinculante, pero la opción mexicana es la más factible para el "10" en estos momentos, teniendo contrato en vigor con Pachuca hasta 2025, lo que le dificulta negociar con otros equipos. Más clara está la situación de Sergi Enrich, tras el vuelco en su futuro. El ariete ya sabe que el club no cuenta con él una vez que Bastón ha decidido seguir en el Oviedo y no activar la cláusula de salida al Pachuca. Enrich, que no lo ha pasado bien en los últimos días, aspira a poder participar hoy ante el Levante e incluso empatar con Bastón como máximo goleador. Está solo a un tanto de lograrlo. Borja y Enrich no son los únicos que pueden despedirse esta noche. Tomeu, Juanfran, Montoro, Sequeira, Vallejo y Moro acaban su vinculación. Salvo este último, al que el club quiere atar, todos se irán. Un caso aparte es el de Camarasa, que también acaba contrato y se enfrenta hoy al equipo del que salió. El Oviedo está luchando por quedarse con sus servicios, pero la operación está en fase embrionaria.

Con esta casuística sale esta noche el Oviedo ante el Levante, que necesita una victoria para mantener la tercera plaza y que depende de una carambola para ser hoy equipo de Primera División. Necesita una de las siguientes dos combinaciones, siempre contando con su victoria: que el Granada pierda en casa ante el Leganés o que Las Palmas empate sin goles frente al Alavés. En este segundo caso, el Levante debería ganar por más de cinco goles al Oviedo.

Cervera da un notable a la temporada. Álvaro Cervera, técnico azul, dio ayer la última rueda de prensa en El Requexón de la temporada. "La temporada en Segunda es muy larga y no hace mucho tiempo estábamos sufriendo mucho. Igual no se notaba en el día a día, pero sufríamos. Tuvimos dos victorias fuera ante el Leganés y Las Palmas que si no ganábamos estábamos en una situación caliente. Se ha hecho un trabajo bueno en cuanto a puntos y en cuanto a juego, por momentos. Jugadores que no estaban bien y con nosotros se han vuelto a sentir futbolistas. Yo le doy un notable a la temporada", dijo el técnico, que además de reafirmarse en la marcha de Borja Sánchez, habló también sobre el caso de Enrich y Bastón. "Podría decir con quién me quedaría yo, pero no lo voy a hacer. Es cosa del club y de aspectos económicos. Sé claramente a quién me quedaría, pero no lo diré", finalizó.