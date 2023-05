"Nos jugábamos una posición, siempre competimos e intentamos dignificar el escudo. Hicimos el plan del partido y fue una pena que se nos fue en la última jugada, pero hemos estado en la línea en la que estamos en los últimos dos meses. Hicimos un gran esfuerzo", dijo ayer Tomeu Nadal, portero azul, que jugó su último encuentro con la camiseta carbayona ante el Levante (2-1).

"El final de la temporada creo que ha sido notable, una pena el inicio y de todo se aprende. Termino contrato, no voy a continuar en el Oviedo y es una pena. Por la mala suerte de la lesión de Braat he podido jugar. Nuestros caminos se separan, aprendí mucho en estos dos años y me voy con la conciencia tranquila de que lo he dado todo por el escudo, tanto dentro como fuera, he intentado ayudar al máximo. He dado todo en cada entrenamiento, nuestros caminos se separan y ojalá se vuelvan a juntar. Le deseo lo mejor al club y a la afición, que me ha demostrado un cariño enorme en estos dos años y eso no se paga con dinero", finalizó Tomeu, que el curso que viene jugará en el Tenerife.