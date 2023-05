El Oviedo cobrará traspaso por la salida de Borja Sánchez a México

La dirección deportiva trabaja desde hace semanas en la configuración de la plantilla de la próxima temporada y deberá encajar todas las piezas en los estrechos márgenes del tope salarial. Uno de los asuntos encima de la mesa es la situación de Borja Sánchez, que tiene una cláusula en su contrato, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de mayo, por la que podría continuar su carrera en la liga mexicana, concretamente en León, club del grupo Pachuca, en un contrato por tres temporadas y con unas condiciones económicas muy superiores a las que percibe en el Oviedo.

La salida de Borja Sánchez, pendiente de ratificarse, tendrá su peso en la configuración de la plantilla azul. La decisión supone un duro golpe para el frente de ataque azul, pero tendrá una ayuda en el aspecto económico. La opción de salida de Borja hacia México lleva incluida una contraprestación económica para el Oviedo. Una ayuda que permitirá elevar el tope salarial de cara a la próxima temporada.

Para Pachuca, Borja es un jugador muy valioso a que se le debe cuidar, según opinan sus dirigentes. Por eso en la renovación se incluyó en verano la citada cláusula, prueba de la importancia que para Martínez tiene el ovetense. Realmente, el interés del Grupo Pachuca por Borja viene ya de atrás y se remonta a antes de su entrada en el club. En parte lo uno explica lo otro. Los dirigentes de León se pusieron en contacto con Arturo Elías, exmáximo accionista azul con Carso, para saber las posibilidades de fichar al "10".

Este año nada ha salido como se esperaba para Borja. Primero por las lesiones, un par de roturas musculares en un jugador nada acostumbrado a pasar por la enfermería, y luego por la tardanza en entrar al once de Cervera y los apuros del equipo. Cierto es que cuando el Almirante lo puso, en el encuentro ante el Leganés, el Oviedo firmó su mejor racha con el ovetense como titular, metiendo un gol decisivo en el encuentro ante Las Palmas y dando dos asistencias determinantes ante el Eibar y la Ponferradina. Hasta los dos últimos partidos parecía fijo en el once, pero el derbi ha venido a demostrar que Borja no tiene el estatus de antaño.