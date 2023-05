El director deportivo del Huesca, que ocupó ese puesto en el Oviedo, habló esta mañana sobre la planificación deportiva del club oscense y se refirió al futuro de Samuel Obeng, que tiene contrato con el Oviedo. El club azul lo cedió en la segunda parte de la temporada al Huesca del Cuco Ziganda tras pedir el jugador su salida y ahora espera hacer algo de caja con su marcha. "Son jugadores (Javi Martínez y Obeng) que han dado muy buen nivel y que, si es posible, nos gustaría que siguieran con nosotros porque han encajado muy bien", dijo Ángel Martín González.

El ariete, que consiguió cinco goles con el Huesca, habló la semana pasada sobre su futuro. “De momento no sé nada más allá de que soy jugador del Oviedo y luego durante el verano se dará lo que tenga que ser. No he hablado de nada con el Huesca y en principio tengo que volver en la pretemporada con el Oviedo", dijo. “Vine a Huesca a reencontrarme conmigo mismo y en busca de minutos y me he sentido muy a gusto". El delantero, en principio, vería con buenos ojos continuar con Ziganda en Huesca. El Cuco es algo así como su padre deportivo y el técnico con el que mejor ha rendido.