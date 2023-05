Romario cambia el paradigma de Pachuca

3740 caracteres. Maecenas interdum augue id ipsum vulputate feugiat. Aliquam volutpat felis et arcu dignissim ut imperdiet risus adipiscing. Proin ligula neque, hendrerit vel interdum ut, eleifend non risus. Proin lacinia rhoncus libero ac ullamcorper. Maecenas sapien velit, interdum eget pellentesque ac, gravida ut massa. Cras eu nisi in erat ultrices aliquam ut quis libero. Donec id lectus in nibh vestibulum aliquet. Fusce eget ligula arcu. Vestibulum nec libero sit amet augue consequat scelerisque. Cras a lacus ut est feugiat tincidunt vel eget sapien. Sed egestas dui at sapien porta eu sodales diam tincidunt.

La opción de que Pachuca ceda al extremo zurdo Romario Ibarra al Oviedo supone a ojos del club un cambio de paradigma en la planificación deportiva del conjunto azul. En el grupo que capitanea Jesús Martínez, con dos equipos en México (el Pachuca y el León), uno en España (el Oviedo) y otro en Chile (el Everton de Viña del Mar) es habitual el trasvase de futbolistas de club a club, lo que se volvería a activar si prospera la llegada del extremo ecuatoriano al equipo azul.

Pero esta operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA y que está sobre la mesa, supone también un vuelco a la forma de funcionar respecto al pasado verano, cuando los fichajes gestados por Pachuca fueron Marcelo Flores, cedido por el Arsenal, y Aceves, a préstamo por el propio Pachuca. Ahora el perfil demandado es diferente. De jóvenes talentos con fútbol por demostrar, sobre todo en el caso de Flores, a jugadores más consagrados al otro lado del charco, como es el caso de Romario, que es uno de los jugadores más conocidos del Pachuca. Jesús Martínez, al quite de todas las operaciones, dará manga ancha a la dirección deportiva del Oviedo para planificar el mercado, pero siempre se reserva la posible intervención si considera una operación ventajosa.

Así sucedió con Flores en su momento. Con Romario pasa algo parecido, pero con la diferencia de que el ecuatoriano tiene muchos más galones que sus antecesores. De Marcelo, en cambio, el análisis es muy claro: no tenía la experiencia necesaria para adaptarse a España todavía.

Pachuca, vistos los resultados de otras operaciones, considera que el fútbol azteca difiere mucho del español y que los jóvenes talentos necesitan más experiencia para cumplir en Segunda División, una categoría muy táctica que también destaca por la presencia física. La dirección deportiva de la entidad carbayona cuenta con incorporar futbolistas con experiencia en la categoría, salvo que haya alguna oportunidad clara de mercado. Es el caso de Romario, futbolista valorado en el grupo que, además, a priori contaría con las características demandadas por Cervera para sus extremos: velocidad, centros y profundidad por las bandas. El cambio de parecer de México respecto a las incorporaciones no es baladí, si no que influye en toda la planificación. En el Oviedo asumen que tener el paraguas de Pachuca supone también este tipo de operaciones, pero en el club prefieren que sean futbolistas más asentados.

En el club ponen de ejemplo las buenas prestaciones de Sequeira, que cumplió, según los dirigentes, su función de complemento pese a no tener experiencia en el fútbol español.