El centrocampista Gastón Brugman quedó marcado por su experiencia en Oviedo, en la temporada 2021/22, cuando jugó cedido por el Parma italiano, y sigue pensando en aquel año azul. Tanto, que incluso el uruguayo, que dejó un gran sabor de boca en el oviedismo, deja la puerta abierta a un regreso.

El charrúa habló de su salida en una entrevista a Deportes Cope Asturias: "Cuando termina la temporada, el Oviedo me pregunta si quiero seguir, si estoy cómodo en el club. Yo dejé la puerta abierta a seguir, estaba dispuesto a hablar. Luego mis representantes no sé si pudieron hablar con el Oviedo. A principio de mercado salió la oferta de Los Ángeles Galaxy, que era una buena opción. Tampoco hubo mucho tiempo para que hubiera propuesta del Oviedo porque llegó pronto la de los Galaxy, que era una buena oferta".

Y añadió: "No sé si el Oviedo llegó a hacer una oferta, pero mi intención era quedarme en Europa. Yo fui feliz en Oviedo y sería bonito volver". Preguntado sobre si dejaba la puerta abierta, Brugman expuso que "siempre. Cuando uno se queda como aficionado a un club y le demuestran mucho cariño, es bonito demostrarle a la gente el valor que tienes. ¿Por qué no? Si se dan las condiciones, me gustaría volver".

Ante una llamada del Oviedo, así actuaría el pivote: "Hay que sentarse a hablar, nunca se sabe. Todo puede pasar. No quiero crear falsas expectativas porque no es bueno para nadie, pero me sentí muy querido en Asturias y en Oviedo. Tengo un contrato de dos años más y puede ser una situación difícil, pero mi deseo es volver. Si me preguntas si quiero volver, obviamente te digo que sí".

Además, Brugman manifestó que "de Oviedo echo de menos todo. Fueron 10 meses muy bonitos y muy intensos. La conexión que teníamos los jugadores entre nosotros y con la ciudad era increíble. La gente te apoyaba, estaba siempre con nosotros y nos lo demostraban en el día a día. Echo de menos también la cultura de España, esa alegría, estar siempre disponibles para ti. Además, de Asturias me gustó todo: la playa, la montaña... Lo echo mucho de menos".