La propuesta de Brugman y una operación improbable: "Mi deseo es volver"

El Oviedo rastrea el mercado en busca de soluciones para varias posiciones del campo. La medular es una de ellas. Con Camarasa en el foco, con el Oviedo atento a hacer un esfuerzo, ayer surgió un ofrecimiento a través de las ondas. Gastón Brugman, centrocampista que dejó un grato recuerdo en la temporada 2021/22, declaró en Deportes Cope Asturias que "si se dan las condiciones, me gustaría volver al Oviedo".

El charrúa fue más allá en su declaración de amor, al asegurar que "yo fui feliz en Oviedo y sería bonito volver" y aclaró que en su salida rumbo a la MLS de Estados Unidos "dejé la puerta abierta a seguir, estaba dispuesto a hablar. Luego mis representantes no sé si pudieron hablar con el Oviedo. A principio de mercado salió la oferta de Los Ángeles Galaxy, que era una buena opción. Tampoco hubo mucho tiempo para que hubiera propuesta del Oviedo porque llegó pronto la de los Galaxy".

Las declaraciones del centrocampista sorprendieron en el club, ya que no se tiene en los planes al uruguayo, con contrato otras dos temporadas en los Galaxy y con unos emolumentos de difícil acceso para un club con las limitaciones del tope salarial de Segunda División. Incluso en el entorno del futbolista no se esperaban unas manifestaciones mostrando unas intenciones tan directas. Los más cercanos al futbolistas aseguran que el charrúa está contento en Los Ángeles, a pesar de que la situación deportiva no sea en estos momentos la soñada cuando firmó su contrato: los Galaxy son últimos en la conferencia oeste de la competición, con 9 puntos después de 14 encuentros. Eso sí, el pivote es indiscutible.

La historia de Brugman y el Oviedo, vistas las condiciones, no parece sencilla de continuar. Por la cuestión económica, sobre todo, pero también porque el club trabaja en otros nombres para cubrir esa demarcación. Sí sirven sus declaraciones para, al menos, poner de relieve el buen sabor de boca que al charrúa le dejó su experiencia en la capital del Principado.