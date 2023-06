Sigue la reestructuración en el Oviedo: cuatro personas del organigrama no continúan en el club

El cambio gradual del Grupo Pachuca en el Real Oviedo sigue avanzando. En las últimas horas, se han producido otras cuatro salidas en el organigrama de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. El club le ha comunicado a Michi Menéndez, readaptador, y a Iván Garrido, fisioterapeuta, que no entran en los planes. Además, Álvaro Cuello, preparador físico y exjugador de la primera plantilla, también tiene decidido no continuar en la disciplina azul tras mantener algunas conversaciones con la entidad y seguirá su carrera profesional con otros proyectos. El cuarto de los nombres relacionados con la dinámica del primer equipo es el de Gerardo Yáñez, fisioterapeuta, este por voluntad propia, que ha comunicado al Oviedo su deseo de no seguir vinculado a la disciplina azul la próxima temporada.

Las cuatro salidas que afectan al cuerpo técnico y cuerpo médico se unen a los cambios profundos que se han producido en los últimos meses. Desde la salida de Jorge Menéndez Vallina, presidente con el Grupo Carso a la de Manolo Rodríguez, médico del primer equipo con 35 años de experiencia en el Oviedo, pasando por David Mata que actuaba como gerente.