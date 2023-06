Más cambios en el Oviedo: Pachuca incorpora a un hombre de su confianza para el cuerpo técnico

Víctor García Flores (Jerez de la Frontera, 1986) será uno de los nuevos rostros en el personal del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada y se convertirá en el readaptador del primer equipo del Oviedo. El andaluz ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en México, desde que 2012 emigrara a tierras aztecas. Ya ha trabajado en dos ocasiones anteriores con el Grupo Pachuca, por lo que es un perfecto conocedor de los métodos de la gente de Jesús Martínez. Agustín Lleida, el director general, es su gran valedor. Ahora será la tercera ocasión en su carrera en la que se cruza con el conglomerado mexicano. Viene a suplir la vacante dejada por Michi Menéndez, readaptador en las últimas temporadas a quien el club le comunicó el jueves la decisión.

La salida de Menéndez no es la única en el grupo de trabajo día a día en El Requexón. Además, Álvaro Cuello, preparador físico, ha decidido no seguir en el club al no llegar a un acuerdo con la entidad. Tampoco seguirán los fisioterapeutas Iván Garrido y Gerardo Yáñez, este por voluntad propia.

Uno de los cargos liberados, el del readaptador, será a partir de la próxima pretemporada para Víctor García. El gaditano se formó en la Universidad de Extremadura, en Ciencias del Deporte, y en su formación también figura un Máster en alto rendimiento en deportes de equipo dela Universidad del Fútbol de Pachuca.

La mayor parte de su experiencia profesional como readaptador y preparador físico se ha desarrollado en México, en los equipos de Monterrey, San Luis, Estudiantes de Altamira, Tiaxcala, Pachuca, Correcaminos, Cimarrones de Sonora y de nuevo Pachuca y San Luis. Entre medias, vivió una breve experiencia en el fútbol brasileño.