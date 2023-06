Álvaro Cervera se declara admirador de los métodos de José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla que acaba de proclamarse campeón de la Europa League esta semana. Así lo ha reconocido en varias intervenciones públicas. Es una reciente entrevista en la emisora Valencia capital, el técnico del Oviedo contó una divertida anécdota con el técnico de moda en el fútbol español.

"Mendilibar me parece un tipo extraordinario, me cae muy bien. Cuando fuimos a jugar a Granada paramos en Sevilla y nos entrenamos allí. Mendilíbar acababa de fichar por el Sevilla, vino a vernos, se acercó, me saludó y me dijo, '¿te puedo pedir un favor?' Y me pidió quedarse en una esquina porque quería verme entrenar. Es muy cercano", relató el entrenador del Oviedo. "Yo he sido 'mourinhista' toda la vida, pero me alegró mucho la victoria de Mendilibar ante la Roma", añadió el técnico azul.