Con dos lupas en el mercado: así están las opciones del Oviedo de fichar en México

La forma de proceder es similar a la de otros equipos del Grupo Pachuca, aunque en Europa no se esté tan acostumbrado a ese modus operandi. Desde España, la dirección deportiva rastrea el mercado en busca de oportunidades. Sebas Moyano, firmado por dos temporadas, es el mejor ejemplo. A un océano de distancia está el segundo foco, este encabezado por Jesús Martínez, dueño del Oviedo y hombre de fútbol, que propone nombres que están en su cartera y que puedan encajar en la filosofía de Cervera. Romario Ibarra es el principal objetivo desde la visión mexicana. El Oviedo planea el nuevo proyecto con dos lupas, una posada sobre España y otra de alternativas americanas, ambas trabajando en armonía, mientras el tope salarial es el que se encarga de poner los límites.

Avanza el Oviedo en el mercado a buen ritmo. Cuando otros equipos aún están arrancando en su planificación, el club azul tiene director de orquesta (renovado Cervera por dos años) y una base interesante con contrato: 17 futbolistas más el fichaje de Moyano. Por eso, no hay prisa. Influye además, factor fundamental este, que el club desconoce cuál será el tope salarial con el que cuente para el próximo curso, pendiente aún de varios matices. Aunque se intuye que, en principio, será más bajo que el de la actual temporada. Siempre que no haya ingresos extraordinarios, claro. Un traspaso de un futbolista lo ampliaría automáticamente.

En España, el trabajo en la mejora de la plantilla recae sobre los hombros de Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo. Ambos encaran el primer proyecto desde cero después del buen sabor de boca del pasado mercado invernal (las llegadas de Vallejo, Moro y Camarasa se valoran como aciertos). Ya han cerrado el fichaje de Sebas Moyano a bajo coste, aspecto fundamental para que todas las piezas encajen, y rastrean especialmente las opciones de Segunda División para el resto de puestos. La portería, el medio del campo y las bandas se consideran operaciones prioritarias.

La ayuda llega desde México, con Jesús Martínez involucrado en el día a día. No es un dueño al uso: Martínez es un huracán de ideas. Dicen desde la entidad azul que no hay día en el que el mexicano no ponga un nombre sobre la mesa como posible incorporación. Pero hay uno en concreto que suena con fuerza, el de Romario Ibarra, extremo de Pachuca que disputó el pasado Mundial con Ecuador. Su opción ya se planteó en anteriores ventanas de fichajes, pero esta vez la candidatura es más firme. Martínez quiere traérselo al Oviedo cueste lo que cueste y busca el encaje económico de una operación que significaría un importante salto de calidad para la plantilla azul.

Hay otros nombres que se han sugerido en los últimos días desde México. Por ejemplo, en la búsqueda de un portero que pelee la titularidad a Quentin Braat, un asunto en el que el Oviedo está poniendo un especial mimo, se habló de la posibilidad de que Franco Torgnascioli, meta uruguayo que juega en el Everton chileno, propiedad del Grupo Pachuca, recalara en el Oviedo. Sin embargo, la operación ha sido descartada, en parte por la opinión de Cervera, que pide un portero que conozca la categoría. El propio entrenador es el que ha sugerido otro nombre, el de David Gil, meta del Cádiz, con contrato en vigor en el club andaluz hasta 2025. El Oviedo no ha iniciado la operación con el meta cadista, pendiente aún del mercado de Segunda, pero se considera una alternativa interesante siempre que pueda tener encaje económico.

Hay otras opciones que en los últimos tiempos se han vinculado al Oviedo desde México, como la del delantero Roberto de la Rosa, de Pachuca. Sin embargo, en el club descartan en estos momentos la operación del delantero de 23 años.

Con la temporada aún consumiendo sus últimos días, con un play-off en juego, el Oviedo asiste a los movimientos con la tranquilidad de una base asegurada. El rompecabezas del tope salarial sigue siendo el principal escollo, pero contar con un dueño que apoya por detrás da mayor garantía a los rectores azules, que exploran todas las vías para reforzar la plantilla.