Cervera se sincera desde Valencia: "Al dueño intentamos hacerle ver, desde la amistad y las buenas formas, que esto es el fútbol español, no el mexicano"

Álvaro Cervera está de vacaciones pero no desconecta por completo de la actualidad, pendiente de las operaciones en los despachos. En los últimos días, el técnico del Oviedo concedió una entrevista en Valencia Capital Radio y habló de la situación en el club azul al ser preguntado por la situación en Valencia, con un máximo accionista extranjero repudiado por la afición. "El Oviedo tiene un dueño mexicano y lo que intentamos hacerle ver, desde la amistad y las buenas formas, es que esto es el fútbol español, no el mexicano. La Segunda División será la quinta o la sexta Liga más importante del mundo. Hay momentos que hay un dueño que pone el dinero y hace las cosas como él cree que hay que hacerlas", expuso. Y añadió: "Nosotros tenemos aquí a Agustín Lleida como director general, es clave tener gente de aquí. Si lo intentas hacer a control remoto, mal".

Sobre su estancia en Oviedo, el cántabro señaló que "estoy en una buena ciudad y el Oviedo se asemeja al espíritu que tengo yo: fútbol del norte, de campo mojado. Allí vale mucho el fútbol solidario. Estoy muy contento".

Cervera también se refirió al rendimiento de Koba estos meses: "Te quedas con la duda de si la culpa es tuya o él no puso de su parte. Le saqué muy poco de lo que tiene. A él le gusta jugar de seis y creo que el físico no le da. Ahí le cuesta más. Estuvo tres meses parado, le costó coger la forma. No le sacamos el rendimiento que queríamos. Tiene condiciones para ser un jugador, pero no sé si lo va a ser".

Además, relató una experiencia esta temporada con Mendilibar, técnico del Sevilla: "Cuando fuimos a jugar a Granada paramos en Sevilla y nos entrenamos allí. Mendilibar vino a vernos, se acercó, me saludó y me dijo, '¿te puedo pedir un favor?' Y me pidió quedarse en una esquina porque quería verme entrenar. Es muy cercano. Yo he sido 'mourinhista' toda la vida, pero me alegró mucho la victoria de Mendilibar ante la Roma".