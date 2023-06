Las dudas de Cervera sobre el futuro de Koba Lein: "Tiene condiciones para ser un buen jugador, pero no sé si lo va a ser"

Álvaro Cervera ofreció una amplia entrevista a la emisora Valencia Capital Radio y, además de mostrar su opinión sobre diversos aspectos del fútbol actual también dejó varias referencias al Oviedo. Habló, por ejemplo, de la relación entre el cuerpo técnico y el máximo accionista, Jesús Martínez: "El Oviedo tiene un dueño mexicano y lo que intentamos hacerle ver, desde la amistad y las buenas formas, es que esto es el fútbol español, no el mexicano. La Segunda División será la quinta o la sexta Liga más importante del mundo. Hay momentos que hay un dueño que pone el dinero y hace las cosas como él cree que hay que hacerlas. Nosotros tenemos aquí a Agustín Lleida como director general, es clave tener gente de aquí. Si lo intentas hacer a control remoto, mal".

Cervera también se refirió al rendimiento de Koba Koindredi estos meses. El centrocampista cedido por el Valencia no logró explotar en el Carlos Tartiere y el entrenador se pregunta qué le faltó para dar ese salto de calidad: "Te quedas con la duda de si la culpa es tuya o él no puso de su parte. O de los dos. Le saqué muy poco de lo que tiene. A él le gusta jugar de 6 y creo que el físico no le da. Ahí le cuesta más. Estuvo tres meses parado, le costó coger la forma. No le sacamos el rendimiento que queríamos. Tiene condiciones para ser un buen jugador, pero no sé si lo va a ser".