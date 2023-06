Tomeu Nadal, emotiva despedida: "Es difícil encontrar un lugar donde se viva tanto el fútbol como Oviedo"

Ha estado dos años en Oviedo, ha dejado detalles en el campo, menos de los que a él le gustaría, pero ha brillado en la caseta. Por eso, los compañeros le votaron como uno de los capitanes cuando solo llevaba un año en el club. Tomeu Nadal (Manacor, 1989) es un futbolista atípico, alejado de los estereotipos. Tiene una marca de ropa de porteros, TwoFive, a la que le va muy bien. Además, tiene inquietudes más allá del fútbol: estudia Ciencias Políticas y, por su carácter y esa pasión por la política, le conocían como "el Alcalde de Albacete" en el vestuario manchego.

Consumido su contrato con el Oviedo, le han llegado varias propuestas. Una, la futbolística, le unirá al Tenerife por dos temporadas y otra opcional, aunque él prefiere no hablar de ello hasta que sea oficial. Además, ha sido tentado para comenzar su carrera como director deportivo y, como revela en esta conversación con LA NUEVA ESPAÑA, incluso recibió una propuesta en las pasadas elecciones para entrar en un Ayuntamiento. Con tristeza por el ciclo que se cierra pero con el orgullo de haber defendido la camiseta azul se despide el portero, y su mujer Vero y su hija de tres años Lucía, de la que ha sido su casa. La familia espera otro hijo, Hugo, para agosto.

–¿Cómo ha sido la despedida?

–Es complicado cuando dices adiós a un lugar en el que has sido feliz. Han sido dos años maravillosos. Por todo. La ciudad ayuda, y me he encontrado un vestuario increíble. De aquí salgo con muchos amigos, con gente con la que he compartido todo tipo de momentos. Ni mi familia ni yo olvidaremos estos dos años en Oviedo.

–¿Conocía a alguien antes de llegar?

–A Mossa, del Nàstic, y también a Femenías desde pequeño. Pero no costó entrar en un grupo así. He hecho buenas amistades: Bastón, Luismi, Calvo, Pomares, Sergi (Enrich)… Muchos tienen niños de edades pequeñas y nos unían más cosas que el fútbol.

–¿Cómo le ha explicado la marcha a su hija Lucía?

–No es sencillo, pero al final tenemos más miedo los padres a cómo reaccionan que los propios niños. Es fastidiado porque estábamos encantados con la profesora y con el colegio. Le hicieron una despedida muy bonita, con un vídeo muy emotivo. Pero los niños, al final, se adaptan a todo.

–¿Qué les pasa a los de fuera con Oviedo? Bastón está encantado, Brugman pide a gritos volver, usted…

–¡Es que a Brugman le tocó un año muy bueno! Es un compendio de todo, de la ciudad y el club. Esto hay que vivirlo en el día a día. Ir a cualquier estadio de España y encontrarte a seguidores del Oviedo… Eso no pasa en casi ningún sitio. Oviedo es un club que enamora por esos detalles. Y por lo que mueve el club, por la gente. Es difícil encontrar un lugar donde se viva tanto el fútbol como Oviedo.

–Si tiene que elegir un momento, se queda con…

–(Se piensa la respuesta). No es sencillo, pero creo que con el final de temporada pasada. No estaba jugando, pero lo que se vivió en esa racha, con esa posibilidad de jugar play-off que al final se nos fue de las manos… Fue un experiencia muy bonita. Siempre intento saborear todos los momentos y en Oviedo, haya jugado más o menos, he encontrado muchas razones para disfrutar.

–¿Pesa el brazalete del Oviedo?

–Es una responsabilidad, está claro. Pero para mí fue un orgullo. Y más cómo llegué a llevarlo. Por la votación de mis compañeros, llevando solo un año. ¡Y no había presentado candidatura eh! (Risas).

–El derbi.

–Un privilegio haberlo disputado. Aunque no hubiera grandes cosas en juego, es otra cosa. Ese ambiente yo lo comparo con el que se vive en un play-off de ascenso. Por todo lo que lo rodea, por cómo te anima la gente en los días previos... Es diferente.

–¿Está ante su último contrato como futbolista?

–Pues no lo sé. No sé si me quedan dos años, o tres o cuatro de fútbol, pero lo que sí tengo claro es que no estiraré el chicle. Cuando mi mente y mi cuerpo digan basta, lo dejaré. No quiero que el fútbol me abandone. Cuando deje de disfrutar, a otra cosa.

–¿A la dirección deportiva?

–Es una posibilidad, sí. Me gustaría trabajar como director deportivo. Me estoy sacando este año el título. Nos pegamos una buena paliza los lunes Montoro y Morcillo (defensa del Avilés) y yo para ir a las clases presenciales en Madrid. Salíamos de casa a las 6 de la mañana y llegábamos más tarde de las 10 de la noche. Pero mereció la pena, me gusta la gestión deportiva y he aprendido mucho. Ahora solo me queda el proyecto.

–¿De qué trata?

–Tenía que hacer un proyecto deportivo para un club, pero no podía ser el Oviedo. Lo estoy haciendo del Albacete, que lo conozco bien.

–¿Qué tipo de director deportivo le gustaría ser?

–Creo que la gente no conoce realmente lo que puede hacer una figura así, todos los aspectos que debe controlar. Contaba un director deportivo que hablaba hasta con los cocineros de su club para ver qué le contaban sus futbolistas y así hacerse una idea de cómo estaban anímicamente. No es solo visualizar partidos y jugadores, va mucho más allá. Ya me ha llegado alguna propuesta, pero de momento quiero jugar. Ojalá en el futuro…

–La política.

–Otra de mis pasiones. Me gusta mucho, me llama la atención. Estoy estudiando Ciencias Políticas, aún me quedan dos años y medio porque voy con calma, no es tan sencillo. Pero seguiré estudiándolo porque me gusta,

–¿Se ve en el futuro en la política?

–Pues ya he recibido algún ofrecimiento...

–Cuente.

–Ya había habido algún acercamiento antes, pero ha sido de cara a las últimas municipales. Recibí una oferta las pasadas elecciones para entrar en un Ayuntamiento, pero por ahora quiero seguir jugando.

–¿Con qué partido?

–Solo te diré que era para ir el tercero en la lista y que, vistos los resultados, hubiera entrado. Eso sí, en la oposición (risas).

–Últimamente hay muchos deportistas que acaban en política.

–Sí, sí. El otro día leía un reportaje en la prensa sobre ello. Parece que antes estaba mal visto posicionarte políticamente si eras futbolista, o cualquier deportista. Pero ahora se ha normalizado. Me parece lógico. Somos futbolistas pero tenemos nuestra forma de pensar, también en política. Quizás en el futuro…

–¿Y la empresa?

–Estamos muy contentos. Hay mucho trabajo detrás de "TwoFive" pero estamos obteniendo la recompensa. Estamos incluso cerca de las grandes marcas.

–Empresario, político, director deportivo… ¿Qué le deparará el futuro?

–De momento jugar, luego se verá. Ojalá reencontrarme algún día con el Oviedo.