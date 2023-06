Álvaro Cervera sigue recargando las pilas antes de ponerse manos a la obra en la pretemporada del Oviedo. El técnico azul hizo un alto en el camino para atender a Valencia Capital Radio en una extensa entrevista en la que, entre otras cosas, mostró su parecer sobre los problemas de racismo que se han dado en los campos españoles y que generaron un gran ruido especialmente tras los problemas de Vinicius en el campo del Valencia.

Cervera mostró abiertamente su parecer sobre la situación: “Es un tema complicado. Tengo una opinión: creo que en España no somos racistas. Al menos a nivel individual. No me encuentro gente racista por la calle. Pero es verdad que cuando se juntan uno o dos y empiezan con la tontería hay mucho tonto que se une. Y entonces parece lo que no somos”.

El técnico siguió argumentando. “El otro día vi un documental de Antoni Daimiel muy chulo sobre el racismo y salen aquellas imágenes de Luis Aragonés hablando con Reyes diciéndole ‘dígale a ese negro de mierda…’ en referencia a Henry. Y aquello se magnificó en Inglaterra como que teníamos una selección racista. No. Eso fue un comentario de Luis a nivel individual. Pero es verdad que cuando se junta mucha gente pasan esas cosas. Y seguro que cuando salen de allí no son racistas. Seguro que piensan ‘qué tontería acabo de hacer’. Mira que me ha llamado gente diciendo que por qué no reconocía que España es un país racista. Y no lo hago porque no lo pienso”, explicó.

Cervera siguió con su exposición: “Hay otra parte, además: Los insultos. Decir ‘hijo de puta’ a un entrenador parece que es menos grave que un comentario racista. Lo dijo Xavi, que mira que en cuestiones de fútbol no estoy de acuerdo con él: hay que acabar con los insultos. Sucedió hace muy poco pero no diré dónde fue: Yo he estado sentado en un banquillo con un tío pegado llamándome ‘hijo puta’ todo el partido. Por mi nombre, además: ¡Cervera, hijo de puta!’. Se lo dije al delegado del equipo contrario. Cuando salí del vestuario, lo mismo, pero dio la casualidad de que me encontré a dos policías nacionales, les informé y les dije que le quería denunciar. Le pidieron los datos y le identificaron, y ya no apareció más”.