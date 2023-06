Sergi Enrich, ya exjugador del Real Oviedo, publicó esta noche una carta de despedida a los aficiones azules en la que aborda su "no continuidad" como carbayón. El delantero balear, que acabó la competición con un gran nivel y quería seguir en el Oviedo, estuvo pendiente de una oferta de renovación del club azul que finalmente no se produjo. La entidad no veía en un principio con malos ojos su continuidad, pero la situación de Borja Bastón, que tiene una cláusula para jugar en México, cambió los planes. Bastón decidió finalmente seguir de azul, lo que cambió los esquemas de la entidad. Si el madrileño hubiese salido, habrí vía libre para renovar a Enrich. No fue así. Tras ese movimiento aparecieron dos claves que explican la situación. Una, un asunto estrictamente deportivo, ya que Cervera considera difícil ubicar a los dos en el mismo once. A la parte del encaje táctico se une también el factor económico: el Oviedo tendría que asumir dos fichas muy altas cuando el límite salarial previsiblemente menguará. Resultado: Enrich, que acababa contrato, no sigue; Bastón, se queda.

Después de conocer, hace ya semanas, que el club no contaba con él, Enrich ha querido dar su punto de vista dejando además varios mensajes claves. Uno, el más evidente, que quería seguir en el club. "Mi deseo y el de mi familia era el de quedarme en el Oviedo más temporadas", recalca. Pero el ariete no se queda ahí. El delantero escribió la siguiente frase: "Hablé con Álvaro (Cervera) y me explicó su sentir. Se lo agradezco de corazón y me voy feliz porque sé lo que él quería", razona el delantero, dejando entrever de alguna manera, aunque sin decirlo claramente, que el deseo de Cervera era seguir contando con el ariete en el equipo.

El entrenador fue cuestionado en su última comparecencia en El Requexón sobre su preferencia entre Bastón y Enrich y dejó la duda flotando. "Tenemos dos delanteros que son muy parecidos. Los dos son goleadores, igual Enrich juega más de espaldas y Bastón más de cara a gol. Los dos no pueden jugar juntos por el equipo. Tener a uno jugando más que otro es cortarle las alas a uno, porque podría estar jugando más en otro equipo. Hay que buscar una solución y yo no la tengo. Está más en el club que en mí. Yo tengo claro con quién me quedo, pero no lo voy a decir".

A continuación, la despedida completa de Enrich