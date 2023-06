Leo Sequeira, pendiente de la decisión de Pachuca

Álvaro Cervera tiene en estos momentos a 18 futbolistas con contrato de cara a la próxima temporada citados para iniciar la pretemporada en El Requexón a partir del 6 de julio. No quiere decir que todos vayan a seguir. Tampoco significa el listado hecho público por el club que los futbolistas que no están convocados no vayan a continuar, ya que el club pelea por algún caso, como el de Raúl Moro, para que continúe otro año en el Oviedo.

El caso más dudoso es el de Leo Sequeira, con el que aún no hay tomada una decisión. El argentino pertenece al Grupo Pachuca y compitió en la segunda vuelta de esta temporada en Oviedo tras pasar el filtro previo de Cervera, que dio el visto bueno tras verle un par de semanas en los entrenamientos. En los últimos meses ha sido empleado principalmente como solución en las segundas partes. Ahora, su situación no está clara y dependerá en última instancia del espacio salarial con el que cuente el club para acometer fichajes. El Oviedo deberá convivir con las estrecheces del tope, aunque un ingreso extraordinario (una venta, por ejemplo) cambiaría el panorama. Solo si hay espacio en el tope, Sequeira tendrá sitio a las órdenes de Cervera. Los 18 futbolistas citados en las instalaciones son: Quentin Braat; Lucas, Luengo, Dani Calvo, David Costas, Tarín, Pomares, Abel Bretones; Luismi, Javi Mier, Jimmy, Mángel, Hugo Rama, Camarasa, Viti; Borja Bastón, Obeng y Masca. Además, está la situación de Borja Sánchez, con contrato en vigor, pero al que el dueño busca la fórmula para que siga con su carrera en México. Otro caso que no está claro es el de Obeng. Está llamado a los entrenamientos, pero el entrenador no cuenta con él. La idea es generar un traspaso con su salida. El Huesca es el principal interesado en su contratación, aunque aún no le ha hecho ninguna oferta al conjunto carbayón.