El Oviedo Moderno celebró ayer en Tensi una asamblea general extraordinaria para convocar elecciones a la presidencia del club. El Oviedo Moderno lo conforman en estos momentos cinco conjuntos, después de la absorción de Pachuca de los cuatro equipos principales que formaban el Real Oviedo Femenino. Lo que queda, que vuelve a ser el Moderno, ya no tiene nada que ver con el club azul y deberá renovar la directiva, ya que en octubre caduca el mandato de José Moro, que no obstante ha decidido adelantar el proceso electoral.

El Oviedo Moderno se juega el futuro, ya que en estos momentos acumula una importante deuda, de unos 140.000 euros, fruto de la subvención que le congeló la Federación Española de Fútbol y por la cual el club acudió a la justicia. La hoja de ruta del Oviedo Moderno es clara: en nueve días deben presentarse las candidaturas. De momento, y al menos por lo visto ayer, no parece haber muchas alternativas. Únicamente un asistente se mostró abierto a presentarse, aunque no lo confirmó. José Moro, todavía presidente, no descarta su candidatura, pero tampoco está garantizada. Algunos de los socios que acudieron ayer, la mayoría padres de las jugadoras, se mostraban pesimistas sobre el futuro del club e incluso preguntaron qué pasaría si nadie se quisiese presentar a las elecciones. Moro fue tajante: «Que el club se disolvería». No obstante, hay cierto optimismo en el club con que alguien coja el relevo en la gestión.