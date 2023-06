El técnico del Barcelona, Santi Cazorla, sorprendió en una entrevista en el canal Jijantes en el que desveló el jugador que ficharía para su equipo. "No lo puedo fichar por la edad, pero ficharía a un Santi Cazorla. Es el mejor futbolista que he llegado a entrenar. No descarto traerlo al staff, aunque va a seguir jugando. No tiene precio. Es el futbolista que más me ha enamorado con permiso de Iniesta, Busquets y Messi. Es un talento que no hay", aseguró el entrenador catalán sobre el futbolista asturiano, al que dirigió en Qatar.

🎩 Si Xavi Hernández tuviese que fichar un futbolista sería... @19SCazorla



Se da la circunstancia de que Cazorla fue noticia esta semana en Asturias por el interés en el Oviedo en su fichaje, que se ha enfriado notablemente en las últimas semanas, como informó LA NUEVA ESPAÑA.