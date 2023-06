Por qué el adiós de Isina es un duro golpe par el Oviedo Femenino

El Oviedo Femenino comenzará la reconstrucción sin uno de sus grandes puntales. Isina (Riaño, 1996), una de las mejores jugadoras de la historia del club y las más populares, no seguirá de azul la campaña que viene. La mediapunta finalizaba contrato y no seguirá en el club después de trece años en la entidad.

Para la institución, que está en una profunda reconstrucción tras la llegada de María Suárez como directora general y de Andrea Suárez como entrenadora después de la absorción de parte del Oviedo Moderno por Pachuca, el adiós de la jugadora supone un duro revés.

Isina, que vistió la camiseta del Oviedo Moderno y la azul del Oviedo tras la unificación, ha anotado 154 goles con el equipo carbayón y año tras año era la referencia del equipo. Ahora, tras el ascenso a Segunda RFEF, el Femenino deberá buscar otra líder, ya que Isina ha decidido que su futuro está lejos del Oviedo y cuenta con varias posibilidades.

"La capitana azul y el Real Oviedo Femenino separan sus caminos, por primera vez, desde que en la temporada 2010/2011 la asturiana llegase al filial del Oviedo Moderno. Desde el club queremos agradecer a Isina la profesionalidad, esfuerzo y trabajo demostrados durante estos años, deseándole a su vez la mejor de las suertes en el futuro", comunicó el Oviedo.

Isina llegó al club en la temporada 2010/2011, incorporándose a su filial. Al año siguiente ya estaba asentada en el primer equipo. Isina, entre otros logros, quedó campeona de Liga con el Oviedo en Segunda División, ascendió a la Reto Iberdrola y también a Primera RFEF.

El sabor amargo de su adiós ha sido hacerlo tras la campaña pasada, con muchos problemas para el club y que acabó en descenso a Segunda RFEF. "Me hubiera gustado irme de otra manera, sin un descenso, pero el fútbol a veces es así. Estoy con la conciencia tranquila de que lo di todo por esta camiseta que vestí, desde la verde, cuando llegué con 14 años, con la que viví momentos increíbles, con la que disfruté, maduré y aprendí de las mejores. Pero también con la azul, con la que crecí, asumí más responsabilidades, viví diferentes situaciones que te plantea el fútbol y tuve la oportunidad de portar el brazalete de capitana", dijo ayer Isina en una cariñosa carta en la que agradeció al club su trato estos años. "Os deseo todo lo mejor, que este club siga creciendo, y que ojalá vuelva a donde se merece estar, hoy nuestros caminos se separan, pero quizás, algún día se vuelvan a juntar. No sé qué me deparará el futuro, pero este club siempre estaré en mi corazón", finalizó la ya exjugador azul.