Análisis: por qué y cómo han cambiado los tiempos del mercado en el Oviedo

Por poner en contexto: el año pasado a estas alturas Ziganda dijo adiós al Oviedo y el club se quedó así a poco más de un mes del inicio de la pretemporada sin director deportivo –llegó justo después Tito Blanco–, sin entrenador y con los puestos claves de la plantilla por reforzar.

Hoy y ahora, los tiempos van a toda velocidad. Tanto, que todavía faltan veinte días para que se abra el mercado de fichajes y el Oviedo tiene muchos de los deberes hechos. La rapidez en la toma de decisiones era una prioridad para Pachuca, consciente de la lentitud en la toma de decisiones existente en tiempos del Grupo Carso. El ya famoso "ok de México" que retrasaba esta firma y la otra. Por eso, hasta ahora, los tiempos han ido incluso más rápido que lo esperado. Un ejemplo es la renovación de Camarasa, que en el club temían que se convirtiese en el culebrón del verano oviedista.

Finalmente, intervención del máximo accionista mediante, se ha solucionado incluso antes de lo previsto, para alegría de la dirección deportiva. Casilla tachada. Como la cuestión de entrada y salida de jugadores es como una partida de dominó, la continuidad del centrocampista reafirma lo dicho: la calma en el mercado es meridiana porque el grueso de la plantilla está asegurado. Todos los titulares del curso pasado están atados. Se trata de una novedad respecto a las últimas temporadas, con agobios y prisas en julio y agosto.

Ahora, con la seguridad de no tener que hacer una gran remodelación, el club afronta los retoques que quedan y la hoja de ruta esta trazada. Lo siguiente, esperan en el Oviedo, pasa por cerrar la llegada del extremo Romario Ibarra, cuya incorporación está avanzada. El Oviedo espera contar con él y para Pachuca se trataría de uno de los refuerzos llamados a elevar el nivel tras la salida de Borja Sánchez, todavía pendiente.

Con Romario en el barco, el apartado de los extremos estaría encarrilado, a falta de cerrar la continuidad de Moro, otra prioridad. No se descartaría en todo caso otra pieza más, pero no sería una prioridad. Moro, Viti e Ibarra y Moyano tienen el perfil que demanda Cervera para las alas: velocidad y desborde.

En el resto de las líneas la ecuación es muy fácil: falta un portero y la defensa podría quedar ya cerrada. Incluso no sería necesario fichar un lateral derecho que sustituya a Juanfran, opina el club. Con la polivalencia de Luengo y el ímpetu de Charbel, del filial, la competencia de Lucas está garantizada. La llegada (o no) de un lateral derecho la marcará el mercado, pero no es algo que esté en los primeros puestos de la lista de la compra carbayona.

En el centro del campo están Camarasa, Luismi, Mier, Jimmy y Mángel. El futuro de este último podría cambiar si el club entiende que lo mejor es una cesión. Veremos. La decisión que está tomada es acudir al mercado buscando otro tipo de medio, que ofrezca prestaciones diferentes. Y falta abrir el melón de la delantera, claro, mientras todavía resuena la carta de despedida de Enrich. Ahí el Oviedo quiere un delantero rápido, en consonancia con Cervera. Como el club tampoco descarta sorpresas en forma de salida, los planes son retrasar esas operaciones hasta el final del mercado, para abaratar posibles fichajes que ahora se presentan muy caros para los números del club. En los instantes finales de agosto, aseguran en la entidad, habrá más oportunidades y el Oviedo, con la plantilla perfilada, puede permitirse jugar con los tiempos.