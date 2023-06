El entrenador del León, club mexicano del conglomerado de Pachuca, habló en las últimas horas sobre el todavía oviedista Borja Sánchez, que está ultimando su llegada al conjunto azteca. Es un jugador que no es tenido en cuenta en España y para don Jesús (Martínez, dueño del Oviedo) es un proyecto de futbolista, al que le ve futuro en Europa. Hace como seis meses quedó muy relegado por la propuesta de juego de Cervera en el Oviedo. Nos planteó la posibilidad de un potencial refuerzo pero también nos pidió confianza para creer en él. Se va haciendo un acuerdo en el que, posiblemente, si todo va bien, puede darse la opción de que venga", aseguró Nicolás Lacarmón, entrenador del León, que ganó la Concacaf, en AM Noticias.

"No voy a mentir, no conozco mucho a Borja Sánchez, pero hay un trabajo en equipo. No hay una imposición del entrenador y el que crea que tiene la última palabra no entiende el fútbol moderno. Tampoco el dueño impone", aseguró.

Borja Sánchez, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tiene una cláusula en su contrato para jugar en uno de los equipos del grupo Pachuca. Dicha cláusula se activará, al no tener encaje el ovetense en los planes de Cervera. "Borja Sánchez es un muy buen futbolista, pero creo que su futuro no está en el Oviedo. Creo que es público que tiene un contrato asociado a México. A partir de ahí, no puedo opinar. Es un gran futbolista que el año que viene no va a estar en el Oviedo", dijo recientemente Cervera.