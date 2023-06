"Ojalá que las asturianas no se tengan que ir para poder vivir del fútbol"

Isabel Corte Peláez, "Isina" (Riaño, 1996) vive unos días raros. Después de 13 años en primera línea, ya no es jugadora del Oviedo Femenino. Isina, mediapunta, una de las mejores futbolistas de la historia del club azul, ha dicho adiós. El equipo carbayón tendrá que sobrevivir sin su icono en los últimos cursos: más de 150 goles. Disfrutando de sus vacaciones, la atacante atiende a LA NUEVA ESPAÑA y hace balance de su etapa en el Oviedo Femenino.

–¿Cómo se siente tras salir del Oviedo?

– Con sentimientos contradictorios. Estoy un poco triste después de la decisión tomada porque al final el Oviedo era como mi casa y así lo sentía, pero también me siento ilusionada y con ganas de lo que pueda venir.

–¿Por qué no continúa en el Oviedo?

–Bueno, ya no podía esperar mucho más si quería vivir la experiencia de salir de casa. El proyecto del Oviedo era a largo plazo y yo ya tengo 27 años: era ahora o nunca.

–¿Cuándo tomó la decisión?

–Fue esta misma semana, quería estar segura para tomar la decisión.

–¿Le costó mucho?

–¡Claro! Al final estoy dejando el que hasta ahora es el club de mi vida, el que me vio crecer desde que llegué con 14 años al Oviedo Moderno.

–¿Influyó el descenso de categoría?

–No le voy a mentir: el descenso influyó, pero no fue determinante.

–¿Qué falló esta temporada?

–Pues si le soy sincera no le sabría decir, teníamos un muy buen grupo y nos entendíamos. Nunca hubo un problema, aún habiendo muy malas rachas de resultados, Siempre estuvimos unidas y eso lo hizo menos complicado. Quizás nos faltó regularidad en cuanto a resultados y eso se pagó con el descenso.

–Dígame su primer recuerdo de su etapa en el Oviedo.

–Esa temporada en regional asturiana con 14 años jugando contra gente mucho más mayor que yo. Me vino genial para crecer, aprender y coger confianza.

–¿Cuánto ha cambiado desde entonces?

–El club ha crecido, pero aún tiene mucho margen de mejora.

–¿Esperaba estar tantos años?

–Cuando llegué me hicieron sentir muy a gusto y feliz. De estas 13 temporadas no cambiaría nada. Me sentía como en casa y eso fue desde el primer día.

–Su mejor momento y el peor en todas estas temporadas.

–En 13 temporadas hubo de todo, tanto bueno como malo: descensos, lesiones, ascensos, Ligas ganadas...

–Un entrenador que le haya marcado.

–No podría quedarme con uno, de todos aprendí y me llevo un grato recuerdo de todos.

–Una compañera.

–Son muchas las que me llevo en mi corazón, y con las que compartí muy buenos momentos, y fueron mis confidentes en muchos otros.

–¿Tiene futuro el Oviedo Femenino?

–Espero que sí. Lo único que quiero es que este club siga creciendo y que la gente que llegue ahora apueste, pero de verdad. Le deseo a este club todo lo mejor y ojalá las jugadoras asturianas no tengan que irse para poder disfrutar y vivir de esto del fútbol.

–¿Qué le parece el cambio de gestión y que vuelva a aparecer el Oviedo Moderno?

–El Oviedo Moderno siempre estuvo ahí, federativamente y sobre todo buscándose siempre la vida para sobrevivir. Es un club humilde y cercano.

–¿Qué consejo le daría a una capitana?

–Que todo lo que haga lo haga con pasión y sentimiento.

–¿Dónde va a jugar?

–Aún no lo tengo decidido, pero hay opciones muy buenas.

–¿Regresará al Oviedo?

–Nunca se sabe, fui muy feliz.