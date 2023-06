El poder de Cervera, desde dentro: "Es el técnico con más influencia en años y es la referencia del proyecto"

Cuentan en el Oviedo, los que vivieron aquella etapa, que hubo una reunión que a la postre marcaría el devenir del club. Era verano del 2021, con la entidad en plena reconstrucción deportiva tras el fallecimiento de Francesc Arnau. Entonces la única referencia era el Cuco Ziganda, que asumía su tercera temporada a los mandos. Era el rostro más reconocible del club, el portavoz oficioso. Rubén Reyes acababa de llegar y se vio con el entrenador navarro meses antes de empezar la temporada. Allí se habló del mercado y de la confección de la plantilla.

Ziganda, con las ideas claras, sabía lo que quería. Entre otras cosas, que siguiesen Arribas y Tejera, que se firmase a Tomás, lateral del Badajoz y que incluso se intentase la vuelta de Ortuño. Era una declaración de intenciones.

Reyes, que asumía su primera dirección deportiva, le dijo a casi todo que no. La plantilla fue por otros derroteros y el resto es historia: el Oviedo se quedó a las puertas del play-off. Ni el técnico ni el director deportivo siguieron en el club.

Pero aquella reunión indicaba el trasfondo del funcionamiento del equipo azul, con mano de hierro desde la dirección deportiva, que tomaba las decisiones. Dos años después, cambio de propiedad mediante, el Oviedo prepara ahora el proyecto más personalista desde el ascenso a Segunda División.

Lleva indudablemente el nombre de Cervera, que vistos los últimos acontecimientos se sitúa como el técnico con más peso en esta etapa de la entidad azul. Su poder no se oculta y nadie duda internamente. "El entrenador es la referencia total", explica una fuente del club. Aquella cita entre Reyes y Ziganda sería hoy inimaginable en el Oviedo de Pachuca, porque lo que dice Cervera se tiene muy en cuenta. La influencia del técnico cántabro, que tiene el contrato más largo desde Antic, empieza en los fichajes, aunque no solo abarca el mercado. En la dirección deportiva hay una regla. "Hay que fichar jugadores del perfil del entrenador, aunque intentando tener una filosofía propia", explican desde el club. De momento, no hay ningún movimiento que no pase por el filtro del entrenador. Hace un año no fue así. Bolo proponía, a veces se le escuchaba, pero Tito ejecutaba. Pachuca, entre medias, también actuaba: Marcelo Flores, Aceves... Ahora el rumbo pasa porque Cervera esté cómodo y pueda construir su fortín para intentar aspirar a jugar el play-off. A Moyano le dio el "ok" y el club quiere a Romario Ibarra porque tiene las características que él demanda para las alas. La continuidad de Moro es otra petición que el club se esfuerza en cumplir.

Hay más movimientos que explican el poder del entrenador, a menudo imprevisible. Los directivos del Oviedo ya le conocen y saben que necesita un entorno propicio para trabajar. Por eso hay un esfuerzo en blindarle del ruido exterior. El curso que viene todos los focos apuntarán a Cervera para lo bueno y para lo malo.

Esa protección ha sucedido en el caso de Borja Sánchez, que principalmente sale del club rumbo a México por un motivo deportivo: falta de encaje en los planes el entrenador.

El club, consciente del peso del ovetense en la afición, ha optado desde el principio por intentar aislar al entrenador y darle normalidad al asunto, poniendo el foco en la propiedad. Todo está calculado para liberar a Cervera de responsabilidad y que no tenga peajes en el que será su primer curso al mando del Oviedo desde el principio. El proyecto azul, más que nunca, es Cervera.