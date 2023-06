Por qué Lucas podría quedarse como único lateral derecho del Oviedo

Para evaluar la carrera de Lucas Ahijado en el Oviedo, nada mejor que ver su progresión. Es el mejor ejemplo de ir de menos a más. En su primera campaña con los mayores, 11 partidos; en la segunda, 26; en la tercera, 30. Hasta la pasada, la que acaba de concluir, claramente la de su consagración como lateral derecho titular del conjunto azul: 40 partidos, 39 de ellos como titular. Solo se perdió dos partidos en un año exigente, con cambio de propiedad, dos entrenadores y dos directores deportivos.

El rendimiento de Lucas, canterano de 28 años, ha estado fuera de toda duda, especialmente en el tramo final de Liga. El lateral se destapó además como un recurso ofensivo: seis asistencias. Lo hizo, además, en un curso marcado en rojo para él, al finalizar contrato. Su renovación, que se tardó en cerrar más de lo esperado, dos años más otro opcional, ha sido un premio a la trayectoria de un futbolista que no lo pasó bien en sus primeros tiempos con los mayores.

Le enseñaron la puerta de salida y aguantó: quería seguir de azul porque no conoce más equipo que el carbayón. La apuesta le salió redonda. En este curso tuvo dos jugadores que le hicieron competencia. El primero fue Miguelón, que salió en el mercado de invierno sin apenas protagonismo. Luego llegó Juanfran, una petición de Cervera, que no tuvo oportunidad de aportar. Para la temporada que viene, de momento, solo Lucas está de lateral derecho.

Y podría quedarse solo. Su buen año provoca que cubrir esa posición no sea una prioridad. Tener a Lucas en la nave, un jugador que además apenas tiene lesiones y destaca por su físico, es garantía. El club considera que fichar alguien que le haga competencia no es prioridad, teniendo además en cuenta el estrecho límite salarial. Cervera, entrenador, ha sido informado además de la postura de cara al mercado. El Oviedo considera que Luengo se adapta bien a esa posición y que además Charbel, del filial, podría subir al primer equipo llegado el caso. No obstante, no es una postura cerrada y no se descarta del todo lo del lateral, pero las posiciones están claras.

El buen año de Lucas no pasó desapercibido para varios equipos, que preguntaron por su situación en caso de que no siguiese en el Oviedo. No hubo debate alguno porque Lucas no contemplaba otra cosa que no fuese seguir en el equipo de su vida y de su ciudad.