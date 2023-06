El séptimo ascenso de Diego Cervero... y el más "diferente" de todos

Esta vez no estaba en el césped para marcar ese tanto que metiera a los suyos en la eliminatoria. Que se lo recuerden al Cádiz. Tampoco estaba siquiera vestido de futbolista. Tocaba jugar desde otro rol, pero lo hizo con maestría. Diego Cervero (Oviedo, 1983) vivió el domingo en Vitoria su primer éxito deportivo como doctor. El Atlético Sanluqueño, club en el que ejerce como doctor, logró el ascenso a Primera Federación en el ascenso "más diferente" de su carrera ligada al fútbol.

Hasta ahora, Cervero había festejado un ascenso con el Vetusta, tres con el Real Oviedo, otro con el Sanluqueño como delantero y el del Numancia. Ahora, otro con el equipo gaditano desde los servicios médicos. "Ha sido diferente, pero lo he vivido con la misma intensidad que los anteriores. Eso sí, desde fuera se pasan más nervios", asegura el ovetense algunos días después de cosechar el éxito.

La temporada ha sido más que especial para el excapitán del Oviedo. El año de su retirada de los terrenos de juego también ha sido el de su estreno en el servicio médico de un club. Y el año en el que se convirtió en papá. El nacimiento de Diego Cervero junior el pasado 16 de abril alteró sus planes. El doctor se acogió al permiso de paternidad, mudándose al norte, pero siguió desde la distancia el día a día de su equipo. "En realidad solo me perdí cuatro partidos y seguía todo por videollamadas, y en contacto directo con los fisios, el readaptador y el preparador físico. En ese tiempo solo se rompió un futbolista", cuenta el ovetense.

Con el inicio del play-off, vuelta al ruedo. Un doctor con semejante experiencia en la materia era imprescindible en una cita de ese calibre. Un éxito de un club humilde, "teníamos de los presupuestos más bajos de la categoría", que se explica desde varios prismas.

El papel de Iriondo. En los créditos del éxito gaditano, defiende Cervero que debe ocupar un lugar preferente el técnico, un Antonio Iriondo que ya sabe lo que es el fútbol profesional tras ascender hace en 2018 al Rayo Majadahonda. "Su forma de llevar al grupo era ideal. Con mucho mano izquierda pero las ideas claras: siempre quiere que el equipo juegue. Y sabía motivar. Nos repitió todo el año que lo complicado era meterse en play-off, pero que si lo hacíamos subiríamos seguro", relata.

Con él, además, el doctor tenía un papel fundamental. "Iriondo cree mucho en su grupo de trabajo y yo ahí era uno más. Él marca las normas pero nos da cancha. Incluso en el banquillo nos va pidiendo opinión", explica el exfutbolista. Tal era el papel activo del ovetense que muchas veces participaba activamente en los calentamientos. Incluso en los entrenamientos. "Jugué varios partidillos, sobre todos los lunes, o cuando al míster le faltaba uno para completar los equipos, contaba conmigo. Yo le decía que mejor me pusiera de central, que ya estaba harto de llevarme yo las patadas", cuenta.

Oferta para volver. Pero la temporada trajo más giros argumentales. Por ejemplo, la propuesta que Cervero recibió en el mercado de invierno. Era para regresar a los terrenos de juego. "El míster me decía que necesitaba un nueve y que yo era ideal. Que podía seguir entrenando un par de días, como hacía como médico. Me lo pensé, ¿eh? Pero al final rechacé porque en abril iba a ser padre y eso lo trastocaba todo".

Lo que no dejó de hacer es su papel de motivador. Sobre todo con los menos habituales. "Los entrenamientos de los lunes son duros para la gente que no jugó. Yo les conté mi experiencia en el Oviedo. Esa temporada (2014/15) entrenaba con la idea en la cabeza de que iba a ser importante en el ascenso". Y algo les debió quedar dentro. "El gol que selló el ascenso fue de Franco, que venía de no jugar en el último tramo de Liga", dice orgulloso.