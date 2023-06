La portería los trae de cabeza: es la máxima prioridad de la dirección deportiva del Real Oviedo

La búsqueda de un portero para sustituir a Tomeu Nadal se ha convertido para el Oviedo en un quebradero de cabeza, con diversas opciones encima de la mesa, con perfiles muy diferentes, y a la espera de concretar la operación con el esta vez necesario "ok" de México, famoso en tiempos de Carso y de vuelta ahora con Pachuca, ya que Jesús Martínez dirige el fichaje desde el país azteca.

Por partes. Tras varios sondeos, el club estuvo negociando en las últimas horas con el internacional uruguayo Santiago Melé, de 25 años y perteneciente al Plaza Colonia, aunque cedido en el Unión Santa Fe argentino. Melé, con pasado en Turquía y en el Lleida (Segunda B), estaba apurando su fichaje por el equipo colombiano Junior de Barranquilla, pero Jesús Martínez, considerando que pudiese ser la mejor opción para el Oviedo, abrió las conversaciones, mientras otras opciones seguían encima de la mesa. Según fuentes azules, el club seguía intentando ayer la operación, aunque en el Junior mostraban cierta tranquilidad con que la llegada de Melé no se torciese y finalmente pusiese rumbo a Colombia. Paralelamente, el Oviedo tiene abiertas otras opciones en España. Principalmente dos, aunque no son las únicas. Una es la de Leo Román, joven portero del Mallorca, y otra la de Ander Cantero, que podría salir del Eibar en este mercado al no contar con minutos. Estos dos porteros son a propuesta de la dirección deportiva.

El Oviedo está pendiente del desenlace de las negociaciones por Melé en medio de un proceso, el de buscar portero, que se ha dilatado muchísimo más de lo esperado y que ha tenido muchas idas y venidas en cuestión de preferencias para los directivos de la entidad. "No saben lo que quieren", explica una fuente conocedora de los movimientos en la búsqueda de un portero para el Oviedo. Y es que el club azul ha sondeado casi de todo: jóvenes promesas sin mucha experiencia en la categoría, como Diego Conde o Leo Román; hombres más curtidos, como Cantero, e incluso viejos veteranos, como Ustari, de 36 años, suplente en el Pachuca y con pasado en el Getafe. Para el Oviedo, fichar un portero de garantías que compitiese con Braat tras el adiós de Tomeu se convirtió en una prioridad por la lesión del francés en el último partido de Liga ante el Levante, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego en el inicio de la Liga. El club considera que necesita un portero de garantías que le compita incluso el puesto a Braat. Con la maquinaria activada, la lista de futuribles pronto empezó a ser muy extensa, con México implicado en los movimientos al tratarse de una operación importante. El favorito de los gestores del Oviedo en la ciudad era Diego Conde, del Getafe, que si nada se tuerce jugará en el Leganés la temporada que viene. El club preguntó por su situación y, aunque planteó dudas iniciales por su inactividad, se acabó lanzando a su fichaje. Ya era tarde: el meta estaba comprometido con el conjunto pepinero, pese a la insistencia final carbayona. Varios directivos del Oviedo, incluso Cervera, llegaron a hablar con Diego Conde para intentar convencerle. La vía Conde no se da por muerta del todo, pero salvo un giro imprevisto jugará en el Leganés.

Cuando esa opción se puso cuesta arriba, el Oviedo activó la de Leo Román, del Mallorca, que saldrá del club buscando los minutos que no tiene en Primera División. Ahí el conjunto azul estaba bien posicionado, con el arquero con otras ofertas de Segunda, aunque ilusionado ante la propuesta azul. Lo negativo para los intereses del Oviedo sería que esa opción también se cayese si el portero decidiese ahora buscar otro equipo. No obstante, tampoco es la única opción, porque la entidad también tiene en su mente a Cantero, ariete del Eibar de 28 años. Este meta ya fue la primera opción del club azul en invierno cuando la salida de Tomeu estuvo sobre la mesa hasta el final, aunque finalmente no se concretó. En aquel momento Morro, que sigue en el radar, fue la segunda opción.

El Oviedo, pues, intentará cerrar lo antes posible esta operación para dar carpetazo a un asunto que se preveía de trámite, (fichar un portero suplente), y que ha acabado siendo un auténtico quebradero de cabeza.