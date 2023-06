Todas las claves de la búsqueda de un portero en el Oviedo: los focos miran a España

El Oviedo encara el final de junio con un objetivo que se ha dilatado demasiado: cerrar a un portero de garantías que supla a Tomeu Nadal y que pueda inicia la competición de titular por la lesión de Braat. La búsqueda de un meta adecuado ha pasado por varias fases en pocos días y en estos momentos se centra en el mercado español, después de los últimos acontecimientos en la negociación por el uruguayo Santiago Mele, propiedad del Plaza Colonia.

Esa operación quedó paralizada hasta nueva orden en las últimas horas por decisión de Pachuca, ya que Jesús Martínez dirigía personalmente las conversaciones. El directivo mexicano negoció largo y tendido para firmar a Mele, pero acabó frenando este movimiento al no aceptar algunas de las pretensiones de la operación.

El joven portero tiene otra oferta importante del Junior de Barranquilla colombiano, que lleva semanas intentando su fichaje. En Pachuca, que llevaba con sigilo la operación, hay cierto malestar por el desarrollo de esta negociación. Las exigencias para el Oviedo aumentaron en los últimos días, desde que Junior supo que el club azul estaba interesado en el fichaje. Martínez, acostumbrado a negociaciones largas, con idas y venidas, consideraba al portero apto para el equipo de Cervera, pero no la única opción.

En el Oviedo, no obstante, no quieren dar por cerrada esa vía, aunque parece complicado que las posturas puedan volver a acercarse tras este último distanciamiento. Tras los últimos acontecimientos, el club azul apuesta ahora por explorar el mercado nacional, y tiene parte del camino andado, porque la dirección deportiva ya manejaba varias alternativas por si no fructificaba la llegada de Mele.

En la agenda del Oviedo hay varios nombres, pero principalmente destacan dos por el momento: Ander Cantero, del Eibar, y Leo Román, del Mallorca. La opción que más gusta es la del portero navarro, porque tendría más facilidad de llegar en propiedad al Oviedo, algo que se valora como factor diferencial en el club. Cantero tiene contrato con el Eibar hasta 2024, el curso pasado era el tercer portero y se pasó el año en blanco, por lo que su salida es una posibilidad.

No obstante, en este momento tiene contrato y para su llegada al Oviedo debería liberarse. El club, pues, está pendiente de su posición para plantear una oferta. Para el Oviedo ya fue una de las primeras opciones en el pasado mercado de invierno por si salía Tomeu. Ambas partes se conocen, lo que jugaría a favor de la entidad.

Leo Román, por su parte, es un meta muy bien valorado en el Oviedo, pero su posible llegada pasaría por una cesión de ida y vuelta desde el Mallorca, club que tiene sus derechos. El portero probará suerte en Segunda División, ha recibido varias llamadas de equipos interesados y esta semana tomará una decisión. La idea del Oviedo, según fuentes cercanas, le seduce, pero en este caso la pelota está en el tejado del club.

En el Oviedo manejan alguna otra opción nacional. La llegada de un portero no se debería demorar más de esta semana, pero dependerá del mercado, que se ha movido mucho en esa posición para los intereses del Oviedo. Diego Conde era el candidato que más gustaba en España, pero el Leganés se adelantó al club azul. Ahora, con Mele enfriado por Pachuca, todos los focos están puestos en el mercado nacional.