Eneko, ganador de Masterchef, explica por qué le pudo la presión del Real Oviedo: "Quería brillar"

Lo de Eneko Fernández (Zaragoza, 1984), visto desde la distancia, puede ser una paradoja. Dice que siendo jugador del Oviedo, hace diez años en Segunda B (2013-2015), le pudo la presión del Tartiere: unas 10.000 personas en el estadio azul por aquel entonces en un equipo alejado del fútbol profesional. "En algunos momentos no supe manejarla. Había tenido muchas lesiones y quería demostrar que podía valer, pero no conseguía brillar", confiesa con tranquilidad.

Parece claro que con el paso del tiempo Eneko ha aprendido a aguantar la presión. Que se mueve bien con la exigencia. "Aquello me sirvió mucho". Y tanto. El exfutbolista se proclamó el pasado lunes ganador de "Masterchef", el popular concurso de cocina de TVE. 1.771.000 espectadores siguieron la final. "Fue un subidón", explica Eneko, que probablemente sea ya más conocido por su habilidad con los fogones que por su carrera en el fútbol. El destino y sus cosas.

¿Cómo llega un exfutbolista a uno de los concursos más conocidos de la televisión? La respuesta es sencilla. "Siempre me ha gustado mucho comer, me vuelve loco. Y eso me lleva a la cocina. En mi época de futbolista pude vivir en sitios diferentes y me di cuenta que era mi pasión", asegura el que fuera extremo y como tal corrió la banda del Tartiere. Asturias, paraíso gastronómico, guarda un lugar especial en las recetas del futbolista convertido a cocinitas. "Asturias está en el ‘top’ y su comida me vuelve loco. No solo la fabada: el pitu caleya, el pote... En el concurso tuvimos una prueba de hacer cachopos y a alguno se le complicaba porque no sabía bien lo que era", rememora Eneko, con lazos inquebrantables con la región: su hija mayor, Martina, es ovetense. Tiene otra niña, Ona, y espera la tercera, Irati. "No paro, últimamente no paro", bromea el hombre del momento.

Eneko explica las interioridades del programa de culto para muchos españoles. Cuenta aquello que no se ve en televisión. "La convivencia es una parte fundamental: tres meses en la casa. Y las clases son un regalo, he cogido un nivel tremendo, casi inimaginable antes de entrar. La experiencia es indescriptible y difícil de explicar".

Tipo ambicioso, el maño no fue a los fogones de TVE para pasar el rato. Miraba más allá. Es más: puede decirse que el concurso fue un trampolín. "Entré con la esperanza de llegar a la final porque quería una oportunidad en la cocina y necesitaba visibilidad y prestigio para poder hacerme un hueco. El objetivo está más que cumplido". Eneko tiene el sueño de consolidarse como chef. "No tiene porque ser montando un restaurante, pero sí quiero tener algún proyecto". Examinar las andanzas del maño es curioso. Cuando dejó el fútbol empezó de manager en Nespresso, en Tarrasa, y en los últimos años fue modelo de publicidad. Un tipo para todo que responde a la pregunta obligada.

–¿Qué prefiere, el fútbol o la cocina?

–Hoy diría claramente que la cocina, porque he salido de la casa del concurso y no he ni mirado los partidos de fútbol, ni los resultados. Nada. Mi vida ha sido tan intensa últimamente que me acuerdo poco del fútbol. Quiero triunfar en la cocina.