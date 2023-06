Eneko Fernández es el ganador de la 11.ª edición de Masterchef, el famoso programa de cocina de Televisión Española. El aragonés es de sobra conocido en los ambientes futbolísticos, por su pasado como jugador. Extremo zurdo, de buen centro y calidad, Eneko dejó detalles en las dos temporadas en las que militó en el Oviedo.

Sin embargo, no pudo mostrar su mejor versión en el Carlos Tartiere, atenazado por la presión. En uno de los programas, el extremo lo recordaba ante las cámaras: “Lo que viví en el club, la ciudad, la vida cuando salíamos… Esto me recuerda a aquello. Pero ahora me ha llegado en un momento de mi vida mejor, soy más maduro, ya había encajado esos golpes anteriormente y ahora siento que lo llevo mejor. Lo estoy disfrutando. En aquel momento lo pasé mal. Tengo una espina clavada que me hizo daño: Esa ansiedad que no te dejaba brillar, que te podía la presión. Pero es algo que logré superar”.

Eneko llegó al Oviedo en la temporada 2013/14, en plena etapa del Oviedo en Segunda B, procedente del Sabadell, de Segunda División. No fue una campaña sencilla, ni en lo personal ni en lo colectivo, a pesar de un notable comienzo. Disputó 19 partidos y anotó dos goles. Sí tuvo la oportunidad de resarcirse al curso siguiente, al menos en cuanto al resultado del equipo: aquella temporada acabó en ascenso del equipo azul. Aunque en ese curso solo jugó 15 partidos, 8 como titular, es uno de los nombres que queda en la historia de la plantilla que hizo regresar al Oviedo al fútbol profesional.

Tras su experiencia como futbolista, Eneko hizo carrera como modelo en anuncios. El apso se dio de una forma un tanto casual. Su amigo y también exfutbolista, Antonio Longás, montó una empresa de mochilas y necesitaba alguien que hiciera de modelo para el anuncio. Eneko se ofreció voluntario y fue el primer paso en una trayectoria que le llevó a aparecer en diversos anuncios de televisión, como en una empresa de vinos o de tiendas de campaña.

Ahora Eneko es el ganador de Masterchef tras superar en la final a su compañero Alex con un menú compuesto de tres platos inspirados en su familia, con el que ha conquistado al jurado y también al chef argentino Mauro Colagreco.

La alegría del aragonés

"Estoy orgulloso de mí mismo, se me hace rarísimo decirme estas cosas, pero realmente lo estoy", ha dicho Eneko al hacerse con el trofeo, que ha levantado junto a su mujer y sus dos hijas, tras presentar un menú que ha reflejado su evolución en el programa. "Ha sido la experiencia de mi vida", ha asegurado el exfutbolista zaragozano.

Eneko ha vencido gracias a la elaboración de un menú compuesto por un tartar de carabinero como entrante, un pichón a baja temperatura como plato principal y un helado de chocolate blanco con pimienta y algodón de azúcar. "Es un plato que es como tú; transparente, bonito, y elegante. Te define", ha dicho uno de los jurados, Jordi Cruz.

El ganador ha recibido un trofeo y 100.000 euros en metálico, además de ver publicado su libro oficial de recetas y poder cursar el Máster en 'Cocina, Técnica y Producto' del Basque Culinary Center de San Sebastián. El segundo puesto le ha dado a Alex la posibilidad de hacer un curso intensivo de repostería en el mismo centro donostiarra.

La undécima edición, primera en la historia del programa en realizar dos emisiones semanales -lunes y martes-, ha contado esta vez con el doble de aspirantes, más de treinta cocineros que han pasado por los fogones del programa en sus 50 retos y 23 programas.