Todo lo que hay que saber sobre la nueva campaña de abonados del Oviedo y la subida de precios

El Oviedo presentó ayer la campaña de abonados más tempranera de los últimos años. Desde este lunes, los oviedistas ya pueden renovar su abono online. Casi dos meses antes del inicio de Liga, un hito desde el ascenso. Aunque la novedad significativa del nuevo lanzamiento, sensible para los aficionados, es la subida del precio de los abonos, que llevaban un tiempo prácticamente congelados. Los carnés serán este verano un 25% más caros, aunque si los aficionados lo renuevan en la primera fase, la llamada "pre-campaña", el impacto será menor: un 15%. Esa primera fase ya está activa y durará hasta el 10 de julio. A partir de esa fecha, los abonos tendrán el citado incremento del 25%.

Ayer ya renovaron 1.502 abonados, un récord para ser el primer día, según los datos del club.

Los precios por zonas pueden consultarse en el gráfico que acompaña esta información. No obstante, hay que tener en cuenta que hay socios que tendrán otro tipo descuentos por fidelidad –a partir de diez años de socios– y por haber sacado el carné completo en la temporada del covid. El club, de hecho, se esforzó en poner varios ejemplos concretos en los que incluso puede darse el caso que un socio pague ahora menos que en la última temporada previa a la campaña.

Casos específicos al margen, es un hecho que acudir al Tartiere costará más a partir de esta campaña. En cifras redondas: por primera vez el abono azul más caro sobrepasa los 400 euros, 488 teniendo en cuenta el incremento del 25%. El Oviedo, que gestionó esta decisión con tiempo y ya avisó a las peñas y diversos estamentos del oviedismo, consciente de que puede generar controversia, se esforzó ayer en justificar esta medida en la primera campaña de abonados gestionada por Pachuca.

Martín Peláez, presidente del Oviedo y hombre fuerte de Jesús Martínez, explicó el por qué esta subida y en varias ocasiones repitió una palabra: empatía. La posición del club, a grosso modo, es que no quedaba más remedio que subir los precios y que el incremento ha sido incluso menor de lo adecuado. "Igual la campaña tenía que ser más agresiva, pero hemos querido ser empáticos", aseveró Martín Peláez, acompañado por Javier Álvarez, responsable de desarrollo digital del Oviedo. El mandatario azul dijo además que la subida de precios tiene un factor coyuntural, con un ambiente económico de inflación generalizada. "El coste de la vida ha subido mucho, todo sube", recalcó. También para el Oviedo. "Renovamos al entrenador por dos años, a parte de la plantilla, hemos hecho fichajes y buscamos unas cinco incorporaciones más. Hemos hecho cambios en varios frentes: videomarcadores, U televisiva, nueva ciudad deportiva…Todo eso cuesta dinero. Esperamos que nuestra afición nos entienda", insistió el presidente, que marcó además el objetivo de esta campaña. "El curso pasado cerramos con unos 20.3000 abonados y la idea es rebasar ese techo. Este año es nuestro año cero (de Pachuca). Tenemos mucha ilusión en que la gente nos acompañe y responda. El momento económico no es el mejor y por eso ponemos un precio no tan elevado", aseguró Peláez, que dijo estar trabajando en "diferentes estrategias" para intentar mejorar la asistencia al Tartiere. El eterno enigma: hay unos 6.000 socios que no acuden al campo.

La campaña, con el lema "con todo, ante todo", ya está en marcha y otro de los objetivos que busca es potenciar el formato online, para así evitar las colas y las aglomeraciones. Hay varias fechas clave que los aficionados deben tener en cuenta. La renovación presencial comienza el próximo 26 de junio en las oficinas del Tartiere, aunque la online seguirá estando disponible. Las nuevas altas, en todo caso, empezarán de forma online a partir del 12 de julio y de manera presencial el día 17, coincidiendo con el inicio de la segunda fase, con el incremento del 25%. Los abonados oro, plata y personas con algún tipo de discapacidad "tendrán habilitada una cola preferente para realizar los trámites de su renovación", explicó el club.

Hay una fecha clave: el 8 de agosto será cuando se liberen los asientos, incluyendo a aquellos hinchas que no renovaron a excepción de los abonados oro y plata, es decir, aquellos que llevan 50 y 25 años fieles a la entidad. Además, el Oviedo ha puesto hincapié en dar facilidades a los socios que opten por renovar por internet. Hay dos teléfonos para ayudar a los abonados. Uno vía Whatsapp (659 488 827) y otro por llamada (985 250 556). Además, a aquellos abonados registrados les llegará un mensaje que les redirigirá a donde deben renovar.

Por otro lado, el club da la opción de adquirir en "preventa" la camiseta de la nueva temporada a los que renueven antes del 10 de julio.

El abono del Oviedo, como viene siendo habitual, incluye todos los partidos de Liga en el Tartiere, los de la cantera y los del Femenino. El club se reserva el derecho de cobrar en una eliminatoria de Copa si es contra un equipo de Primera División o contra el Sporting (siempre en el torneo copero).